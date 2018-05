Weinheim. (keke) Mit Luis Klein stellt die Fechtabteilung der TSG 1862 Weinheim den neuen Deutschen Florettmeister in der Altersklasse der Junioren (U 20). Nach Mannschafts-Gold und Rang drei in der vergangenen Saison legte der Nachwuchskader-Athlet der TSG in diesem Jahr noch einmal zu und erkämpfte sich am vergangenen Wochenende in Bonn im Feld von 100 Startern souverän den Meistertitel.

Nach fehlerloser Vorrunde mit einem Freilos in die Hauptrunde gestartet, deklassierte Klein in den folgenden Gefechten seine Gegner. Im Halbfinale ließ er seinem Kontrahenten Martin Wiemann aus Duisburg mit 15:9 Treffern keine Chance und stand im Finale Nils Fabinger aus Moers gegenüber.

Trainerin war "stolz und sprachlos"

Auch Fabinger fand in diesem ungleichen Duell keine Mittel gegen den Weinheimer und unterlag mit 15:6 Treffern. Mit Moritz Renner - er war seinem Mannschaftskameraden im Viertelfinale mit 11:15 unterlegen - auf Rang sechs, Rosario Vella, Laurenz Rieger und Sebastiano Gröteke auf den Plätzen 30, 31 und 33 konnten indessen nicht nur die männlichen TSG-Florettspezialisten mit den Ergebnissen im Einzel sehr zufrieden sein: Bei den Damen traten drei Weinheimerinnen an und erfochten sich ebenfalls gute Platzierungen. Anne Kirsch musste sich erst im Viertelfinale der späteren Deutschen Meisterin Zsofia Posgay aus Stuttgart mit 15:7 geschlagen geben und belegte am Ende einen ausgezeichneten siebten Platz.

A-Jugend-Fechterin Celia Hohenadel unterlag in ihrem Achtelfinal-Gefecht der Berlinerin Sophia Werner und kam auf den zehnten Rang. Maike Erhardt durfte Rang 17 für sich verbuchen. Im Verlauf des tags darauf ausgetragenen Mannschaftswettbewerbs zeigte sich die insgesamt hohe Leistungsdichte der Weinheimer Fechter. Sowohl bei den Damen als auch bei den Herren stellt die TSG die neuen Deutschen Junioren-Mannschaftsmeister: Doppelgold als verdienter Lohn nach sieben Stunden schweißtreibenden Gefechten auf der Planche. In der Besetzung Anne Kirsch (U 20), Celia Hohenadel (U 17) und Marie Höfler (U 14) in der Vorrunde noch als Außenseiter auf Platz zehn eingestuft, wuchs das jüngste Team des Wettbewerbs über sich hinaus.

Es bezwang im Achtelfinale Hamburg mit 45:21 und erreichte mit einem knappen 45:44 gegen Berlin das Halbfinale. Hier bereiteten die Gegnerinnen aus Moers weniger Probleme. Ein 45:37 sicherte dem Trio den Einzug ins Finale. Der Überraschungscoup gelang: Nach Silber im Vorjahr holten sich die Florettdamen dank einer konzentrierten Teamleistung einen 45:32-Sieg gegen den PSV Stuttgart. Unter völlig anderen Vorzeichen stand der Mannschaftswettbewerb der Herren. Hier war das Team aus der Zweiburgenstadt mit Luis Klein, Rosario Vella, Moritz Renner und Laurenz Rieger in der Favoriten-Rolle. Mit Siegen über die Teams aus Haueneberstein, Schwerin und München kämpften sich die Bergsträßer Florettspezialisten ungefährdet bis ins Finale vor. Auch hier stellten die Gegner, die Lokalmatadoren vom Olympischen Fechtclub (OFC) Bonn, letztlich kein größeres Problem dar. Mit einem deutlichen 45:28-Sieg ging der Mannschafts-Meistertitel wie in den beiden Jahren zuvor an die Fechter der TSG Weinheim. TSG-Coach Yulia Ishchenko zum Abschneiden ihrer Schützlinge befragt: "Drei von vier möglichen Titeln erfochten. Meine Jungs und Mädels haben mich stolz und auch ein bisschen sprachlos gemacht. Das war ein ganz großer Auftritt der TSG hier in Bonn".