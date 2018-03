Hirschberg-Leutershausen. (zg/aste) Im Abstand von etwa zwei Monaten zeigt das Olympia-Kino Filmklassiker - eine Gelegenheit, diese Filme endlich wieder einmal auf der großen Leinwand zu sehen. In diesem Monat steht einer der bekanntesten Filme von Billy Wilder im Mittelpunkt - eine turbulente, amerikanische Komödie aus dem Jahr 1961 vor dem Hintergrund des Kalten Krieges. "Eins, Zwei, Drei" wird am Mittwoch, 7. März, gezeigt.

Zum Inhalt des Films: C.R. MacNamara, Manager der Coca-Cola-Company in West-Berlin, hat alles, was er braucht: Eine Ehefrau, zwei Kinder und die aufreizende Sekretärin Ingeborg, die ihm Deutschunterricht gibt. Als kapitalistischer Amerikaner hat er die Vision, Coca-Cola in die kommunistische Welt zu bringen. Eines Tages ruft MacNamaras Chef aus Atlanta an. Dieser möchte seiner verwöhnten und naiven Tochter Scarlett Europa zeigen und schickt sie in alle Städte, die eine Coca-Cola-Vertretung haben. Scarlett tut die Veränderung gut, und anstatt nur ein paar Wochen bleibt sie einen Monat in Berlin. Der Grund dafür ist schnell gefunden: Sie hat sich in den feurigen ostdeutschen Kommunisten Otto Piffel verliebt und ihn sogleich heimlich geheiratet.

Für MacNamara bricht eine Welt zusammen. Nicht nur seine Vision rückt damit in weite Ferne, er muss sich außerdem schnell eine gute Geschichte ausdenken, damit ihm nicht gekündigt wird.

Info: "Eins, Zwei, Drei" am Mittwoch, 7. März, 18 Uhr, im Olympia-Kino (in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis Schriesheimer Senioren). Eintritt: sieben Euro, ein Glas Secco ist inklusive. Kartenvorverkauf im Kino zu den Öffnungszeiten; Reservierungen über kino@olympia-leutershausen.de.