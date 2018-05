Weinheim. (zg/ans) Ein piepsender Rauchwarnmelder und Brandgeruch haben am Mittwochmittag für einen Feuerwehreinsatz in der Mannheimer Straße gesorgt. In einem Mehrfamilienhaus war es in der Küche zu einem kleineren Brand gekommen. Die Freiwillige Feuerwehr Weinheim Abteilung Stadt löschte ihn und entrauchte die Wohnung mit einem Lüfter. Verletzt wurde laut Pressemitteilung der Feuerwehr niemand, da sich niemand in der Wohnung befand.

Parallel zu diesem Einsatz kam es auf der Mannheimer Straße/Ecke Suezkanalweg/Breitwieserweg in Richtung Innenstadt zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos. Die Fahrerin eines Opels hatte die rote Ampel missachtet und ein anderes Auto gestreift. Der Opel kam ins Schleudern und auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab. Zudem übernahmen Feuerwehrsanitäter die Erstversorgung der Verletzten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Ein Patient musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Am Mittwochabend ging es für die Abteilung Stadt mit einem Einsatz im Bennweg weiter. Ein Kleinbaggerfahrer war auf einer Baustelle verunglückt und hatte sich eine schwere Beinverletzung zugezogen. Die Feuerwehr und die Rettungssanitäter brachten ihn aus dem unwegsamen Baustellengelände zum Rettungswagen. Parallel dazu wurde der Bagger abgesichert und geborgen.