Schriesheim. (ans) Es gibt Einsätze, die einfach nur staunen machen: Zur Unterstützung der Polizei ist die Feuerwehr am Samstagmittag auf den Parkplatz des Waldschwimmbads gerufen. Laut Meldung würde im Bereich der Glascontainer eine Gasflasche stehen. Die Feuerwehr wurde gebeten, diese zu begutachten und aufzunehmen.

Als sie an der Einsatzstelle in der Talstraße eintraf, fand sie dann an den Containern tatsächlich eine Elf-Kilogramm-Propangasflasche vor. "Dankenswerterweise hat der ,Entsorger’ die Flasche deutlich beschriftet, dass diese defekt ist und an der Unterseite ein Loch hat", schreibt die Schriesheimer Feuerwehr dazu mit ironischem Unterton auf ihrer Facebook-Seite. Tatsächlich ist auf den Fotos zu erkennen, wie der dreiste "Entsorger" auf die Flasche "Loch" geschrieben und diese mit zahlreichen Pfeilen nach unten versehen hat. Laut Feuerwehr wurde die leere Gasflasche aufgenommen. Sie wird nun über die Stadt entsorgt.