Von Stefan Zeeh

Hirschberg. Für die Freiwillige Feuerwehr Hirschberg war 2018 ein Rekordjahr. Insgesamt 97 Einsätze zählte Feuerwehrkommandant Peter Braun. Damit geht das vergangene Jahr "als das einsatzreichste seit der Fusion 2012 in die Geschichte der Feuerwehr Hirschberg ein", sagte Braun bei der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr im Hilfeleistungszentrum.

Aber das war längst nicht alles, was die Hirschberger Wehr im Jahr 2018 leistete. So war etwa Sandra Pfisterer sieben Mal als Mitglied der Feuerwehrseelsorgeeinheit des Rhein-Neckar-Kreises im Einsatz. Außerdem erstellten die Wehrleute die Ausschreibungsunterlagen zur Beschaffung des Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs (HLF) 20.

Aber die Hirschberger Brandschützer waren nicht nur bei Einsätzen aktiv: Im April etwa ging es auf einer "Weinwanderung" durch Leutershausen, und im November wurde im Olympia-Kino der Film "No way out" gezeigt. Er handelt von Feuerwehrleuten in den USA, die bei Waldbränden zum Einsatz kommen und dabei ihr Leben verlieren.

Ein Erfolg war auch das Sommerfest. Allerdings werde es immer schwerer, Helfer für das Fest zu finden, so Braun. "Wenn wir auch künftig an diesem Konzept festhalten, sind wir auf die Mitarbeit jedes Einzelnen angewiesen", betonte der Kommandant. Auf die Arbeit der Wehrleute im vergangenen Jahr ging der stellvertretende Kommandant, Olaf Sebastian, später noch genauer ein - und konnte dabei auch von einer Premiere berichten.

Erstmals absolvierten mit Michael Rell und Joachim Vosloh zwei Wehrmänner aus Hirschberg die intensive Ausbildung zum Feuerwehrsanitäter. Sebastian nannte zudem ein paar Zahlen: Demnach hat die Feuerwehr Hirschberg derzeit 197 Mitglieder. Davon gehören 77 Personen zur Einsatzabteilung und 94 zur Alters- und Reserveabteilung. Die Jugendfeuerwehr zählt insgesamt 26 Mitglieder.

Über deren Aktivitäten berichtete der stellvertretende Jugendwart, Valerian Hildenbeutel. "Im Januar fand unsere Christbaumaktion statt", sagte er. Zudem beteiligten sich die jungen Brandschützer am Tag der offenen Tür und machten gemeinsam einen Ausflug in den Holiday-Park. Die Landesfeuerwehrschule in Bruchsal besuchte dagegen die Altersmannschaft, deren Aktivitäten der Leiter der Alters- und Reserveabteilung, Werner Pfisterer, vorstellte. In diesem Jahr ist ein Ausflug nach Würzburg geplant. Auch das Terrassenfest im Hilfeleistungszentrum wolle man beibehalten, erklärte Pfisterer.

"Sie sind ein Garant dafür, dass man sich am Ort sicher fühlen kann", dankte Bürgermeister Manuel Just den Wehrleuten für ihre Arbeit. "Eines der Ziele des Gemeinderats ist es, die Feuerwehr zukunftsfähig auszustatten", sagte Just mit Blick auf den Kauf des HLF 20, das wohl Anfang 2021 geliefert wird.

Einige Wehrleute kletterten an diesem Abend auf der Rangleiter ein Stück nach oben: Feuerwehrmänner dürfen sich von nun Marcel Donath und Tim Kreis nennen. Als Feuerwehrfrau kam Valeska Hildenbeutel neu dazu. Zu Hauptfeuerwehrmännern wurden Frank Bletzer, Michael Rell, Christian Richter und Joachim Vosloh befördert sowie Rüdiger Hüller zum Hauptlöschmeister.