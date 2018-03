Schriesheim-Altenbach. (make) Die Freiwillige Feuerwehr Altenbach ist weiterhin auf der Suche nach einem neuen Gerätehaus. Die Idee, dazu das ehemalige Gebäude der Wäscherei Schmitt zu nutzen, ist nach der Begutachtung der Firma Brandschutz Weinheim vom Tisch. "Wir arbeiten allerdings in Absprache mit dem Bürgermeister an einer Lösung für Unterstellungsmöglichkeiten", so Abteilungskommandant Ralf Pfeifer nach der Jahreshauptversammlung am Samstag.

Elfmal rückte die Freiwillige Feuerwehr Altenbach im vergangenen Jahr allein bei Brandalarmen aus, dazu kamen sechs Verkehrsunfälle und neun Hilfeleistungen sowie eine kuriose Tierrettung für zwei in einem Pool schwimmende Rehe. "Insgesamt war es jedoch ein eher ruhiges Jahr", so Pfeifer. Allein die Schwere der Verkehrsunfälle sei gegenüber den Vorjahren auffällig, führt der 46-jährige Abteilungskommandant aus.

Insgesamt 44 aktive Einsatzkräfte verzeichnet die Freiwillige Feuerwehr in Altenbach aktuell, sechs davon gehören der Jugendfeuerwehr an. Für 40 Jahre Mitgliedschaft wurden auf der Jahreshauptversammlung im Verwaltungsgebäude Kurt Goos und Gerd Wiehle geehrt, nachdem man im Dezember bereits Karl Fried für sein 60-jähriges Mitwirken ausgezeichnet hatte.

Befördert wurden Kai Sauer und Udo Schmitt zum Oberfeuerwehr- und Christian Wilhelm und Timon Zwaller zum Hauptfeuerwehrmann.