Von Alexander Albrecht

Blickt der Besucher auf die historischen Gemälde im Kleinen Sitzungssaal des Rathauses, traut er seinen Augen kaum. Auf einem ist ein Mann mit Strick um den Hals zu sehen, der vor der versammelten Schriesheimer Einwohnerschaft auf seine Hinrichtung am Galgen wartet.

Wer die Szene verstehen will, muss im Geschichtsbuch weit zurückblättern. Von 1476 bis 1803 war das Städtchen als einer von vier Standorten in der rechtsrheinischen Kurpfalz Sitz der herrschaftlichen Gerichtsbarkeit, der sogenannten "Schriesheimer Zent". Der Einzugsbereich umfasste 25 Gemeinden, erstreckte sich im Norden von Lampertheim und Hemsbach bis nach Neuenheim. Sandhofen begrenzte die "Schriesheimer Zent" im Westen.

FESTZUG: "SCHRIESHEIMER ZENT", 4. MÄRZ, 14 UHR

Die Zente waren Laiengerichte. Sie verhandelten Morde und Raubdelikte ebenso wie Zauberei und Ketzerei, Gotteslästerung, Brandstiftung und Ehebruch. Tagungsort war das Schriesheimer Rathaus, den Vorsitz führte ein vom Herrscher eingesetzter Zentgraf. "Er verkündete das Urteil der Schöffen, das waren meist die Schultheiße der umliegenden Orte", weiß Stadtarchivar Dirk Hecht. Mit der Herrschaft Napoleons und dem Reichsdeputationshauptschluss sei die rechtsrheinische Kurpfalz 1803 "badisch geworden", und die Stadt habe damit ihre zentrale Gerichtsstätte verloren.

Zuvor war der Einfluss des neu eingerichteten "Heidelberger Oberamtes" auf die Rechtssprechung immer größer geworden. Die Untersuchung der Straftaten oblag fortan den Amtleuten aus Heidelberg, die Urteile mussten ihnen zur Genehmigung vorgelegt werden. Die zunehmende Formalisierung der Verfahren tat ihr übriges: Die Delikte wurden von den Schultheißen im Frevelregister protokolliert, die Akten auf Kosten der Schöffen verschickt.

Das Zentgericht verkümmerte zunehmend zu einer Instanz, das die Urteile aus Heidelberg abnicken musste. Der neue Landesherr setzte auf einen effektiven, mit Fachleuten besetzten, modernen Justiz- und Verwaltungsapparat - und nicht mehr auf das Laiensystem. Ganz im Zeichen der Erinnerung an die Schriesheimer Gerichtsbarkeit steht der Mathaisemarkt-Festzug am kommenden Sonntag, 4. März, um 14 Uhr. "Die Zentgemeinden", lautet das Motto. Und dazu haben sich die Schriesheimer Vereine etwas Besonderes einfallen lassen. Die Teilnehmer stellen gegenwärtige und historische Bezüge zu den 24 umliegenden Zentgemeinden her, was auch den regionalen Charakter des Mathaisemarkts stärkt.

So widmet sich etwa der GV Liederkranz Schriesheim dem Tabakanbau in Heddesheim. Gespannt darf man auch sein, wie die Kurpfalz-Grundschüler "Das Wunder von Bern" - eine Hommage an den in Hohensachsen lebenden Sepp Herberger - präsentieren. Ganz aktuell ist das Thema "Stars and Stripes" der Schriesheimer Floorballer vor dem Hintergrund der Coleman Barracks in Sandhofen.