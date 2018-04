Von Stefan Zeeh

Hirschberg. 1000 Gefahren mussten die Kinder in diesen Osterferien beim "Zirkus Salazar" bestehen, dem Ferienangebot des Turnvereins "Germania" Großsachsen und der Sportgemeinde Leutershausen. Das lag vor allem an der Geschichte, die Zirkusdirektorin Barbara Salomon-Jonas und ihre Mitstreiter als Grundlage für das neue Zirkusprogramm ausgesucht hatten und das die 43 Kinder am Ende der knapp einwöchigen Zirkusschule in der Alten Turnhalle in Großsachsen präsentierten.

Denn in der Geschichte "Das Dschungelbuch" wird Held Mogli nun einmal mit vielen Gefahren konfrontiert. Doch erst einmal spielt Mogli mit seinen vier Wolfsbrüdern friedlich auf der Lichtung im Urwald, da schießt der böse Tiger Shir Khan heran. Die Wölfe flüchten ins Unterholz, und Mogli begibt sich auf die Suche nach ihnen. Dabei kommt er an einen Fluss, den es zu überqueren gilt. Nur gut, dass über den reißenden Fluss ein Drahtseil gespannt ist. So können die kleinen Artisten gleich einmal zeigen, dass sie gelernt haben, sich auf dem schmalen Seil zu bewegen. Manchen gelingt es dabei sogar, noch einen Blick ins Publikum zu werfen und zu schauen, ob die anwesende Verwandtschaft unter den gut 50 Zuschauern auch mitbekommt, wie sicher man von der einen auf die andere Seite kommt.

Am anderen Ufer wartet ein ganzer Vogelschwarm auf Mogli. Die Vögel bieten ihm an, aus der Luft nach den Wölfen Ausschau zu halten. Ganz so hoch hinaus geht es für die Nachwuchsartisten nicht, haben sie dafür doch nur Einräder zur Verfügung. Aber diese bieten schon einen guten Blick von oben herab, und wie in einem Vogelschwarm bewegen sich die Kinder auf ihren Einrädern immer in die gleichen Richtungen. Die Wölfe können sie dabei nicht entdecken.

Da erheben sich zwei Kinder auf "Giraffeneinrädern" in luftigere Höhen. Doch selbst von dort aus sind die Wölfe nicht zu sehen. Der Applaus des Publikums ist den Einradfahrern wie allen anderen kleinen Artisten aber sicher. Auf seiner Suche nach den Wölfen kommt Mogli in die Ruinenstadt, wo die Affen leben. Die Affen wollen Mogli nicht helfen, sondern hängen lieber am Trapez, wo sich die tollsten Übungen zeigen lassen. Für so manchen kleinen Trapezkünstler hängt das Sportgerät zu hoch, um die Stange mit den Händen zu erreichen. Das ist aber nicht wirklich ein Problem, denn ein Betreuer ist sofort zur Stelle und hebt den kleinen Artisten ein Stück in die Höhe. Unter den Betreuern befinden sich in diesem Jahr erstmals sieben Jungteamer. "Wer eine gewisse Zeit beim Zirkus Salazar mitmacht, der steigt ins Jungbetreuerteam auf", erklärt Salomon-Jonas diese Neuerung.

Als nächstes trifft Mogli auf "Schmetterlinge", die bunte Teller auf Stäben in der Luft kreisen lassen. Die Schmetterlinge bringen Honig herbei und das lockt den gutmütigen Bären Balu an, der auf einem riesigen Ball balancierend in die Halle rollt. Von da ab geht es wild zu in der Alten Turnhalle, da überall jongliert und balanciert wird. Doch dann ist Schluss, und alle stellen sich zur akrobatischen Abschlussfigur auf.