Hirschberg. (ans) Die FDP Hirschberg lädt einmal mehr zum "Kleinen Dreikönigstreffen" ein. In der Alten Turnhalle spricht am Samstag, 6. Januar, um 16 Uhr, Volker Wissing, der stellvertretende Ministerpräsident und Minister für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau des Landes Rheinland-Pfalz.

Der Hirschberger FDP-Vorsitzende Andreas Maier wird Wissing und hiesige Liberale vorstellen, Bürgermeister Manuel Just übernimmt die Begrüßung und wird den stellvertretenden Ministerpräsidenten dazu einladen, sich ins "Goldene Buch" der Gemeinde einzutragen. Nach dem Vortrag von Wissing soll es noch eine Fragerunde von einer guten halben Stunde geben.

Der 47-Jährige ist in Landau in der Pfalz geboren und war schon als Richter, Staatsanwalt und Rechtsanwalt tätig. Er ist verheiratet und hat eine Tochter. Aus seinem Lebenslauf geht auch hervor, dass er von 1986 bis 2000 Organist im Nebenamt war. Seit 2011 ist er Landesvorsitzender der FDP Rheinland-Pfalz, seit 2013 Beisitzer im Präsidium der Bundespartei und seit den 18. Mai 2016 rheinland-pfälzischer Minister für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau und stellvertretender Ministerpräsident.

Auch im Bundestag war der Politiker früher vertreten: So rückte er am 23. Januar 2004 für die verstorbene Abgeordnete Marita Sehn in das Gremium nach. Bis 2009 war er hier Obmann der FDP im Finanzausschuss und Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion für Weinbaupolitik. 2009 wurde er dann zum Vorsitzenden des Finanzausschusses ernannt.

Ein Jahr später wurde er auch finanzpolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion und 2011 zusätzlich stellvertretender Vorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion. Nachdem die Liberalen dann 2013 an der Fünf-Prozent-Hürde scheiterten, schied auch Wissing aus dem Bundestag aus.