Beim Waidseefestival in Weinheim begeisterten die Fantastischen Vier das Publikum. 2018 soll ihr Auftritt beim Musiksommer in Ladenburg der Höhepunkt sein. Foto: Kreutzer

Nena, Ich+Ich, Rosenstolz, Xavier Naidoo oder Andreas Gabalier - sie alle sind bereits auf dem Ladenburger Musikfestival aufgetreten. Auch 2018 hat Veranstalter DeMi-Promotion echte Superstars an den Neckar gelockt. Am 8. Juni treten die "Fantastischen Vier" auf der Festwiese auf, einen Tag später bringt Schlager-Guru Dieter Thomas Kuhn seine Fans in Stimmung.

Tickets für beide Veranstaltungen in Ladenburg erhalten Sie auf den Geschäftstellen der "Rhein-Neckar-Zeitung". Die Preise liegen zwischen 57 und 69 Euro.

Weil im Jahr 2016 zum Konzert des Alpenrockers Gabalier mehr als 15.000 Besucher kamen und die Belastung für die Anwohner nur noch schwer erträglich war, wird es dieses Jahr eine Verkaufsgrenze geben. "Mehr als 10.000 Besucher sollten es nicht sein", sagt Bürgermeister Stefan Schmutz.

Trotzdem ist auch 2018 mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Den Fans wird also empfohlen, rechtzeitig anzureisen. Die Veranstalter empfehlen deshalb die Nutzung der Busse und Bahnen der RNV.