​Der Fährbetrieb ging am Montag weiter, und es waren nicht weniger Fahrgäste als sonst an Bord. Foto: Manceron

Von Anna Manceron

Edingen-Neckarhausen. Ruhig liegt der Neckar da, im Wasser spiegelt sich der Himmel, alles ist still. Bis auf die Fähre, die nahezu geräuschlos übers Wasser gleitet, um dann leise am Ufer anzudocken. Zwei Tage nach dem Fährunglück, bei dem ein Rentnerehepaar mit seinem Auto ins Wasser fiel und ums Leben kam, ist Ruhe eingekehrt in der Neckargemeinde. Am Montagmittag erinnert nichts mehr an den Einsatz von rund 100 Rettungskräften am Samstagabend.

Am Ufer wartet ein Anwohner auf die Fähre. Der Rollstuhlfahrer setzt jeden Tag nach Ladenburg über, um dort mit seinem Hund spazieren zu gehen. Daran hat auch das Unglück vom Wochenende nichts geändert. "Traurig und furchtbar ist das", sagt der Mann und blickt aufs Wasser: "Aber es muss ja weitergehen." Die Fähre sei für ihn etwas Besonderes, eben nicht wie eine einfache Brücke. Die Fährleute, die den Betrieb nun schon in dritter Generation führten, kennt er gut. "Und dich kennen Sie auch schon, stimmt’s, Paco?", ruft er seinem Hund zu, bevor sie gemeinsam die Fähre betreten. Der Fährbetrieb läuft wieder, und auch die Schranke, die der Wagen des Rentnerehepaars aufgedrückt hatte, funktioniert ohne Probleme.

Edingen-Neckarhausens Bürgermeister Simon Michler meldete sich nach dem Unglück vom Samstag zu Wort. Sein Mitgefühl, schrieb er, gelte den Angehörigen der Verstorbenen und allen, "die dieses schlimme Ereignis miterleben mussten". Foto: Manceron

Obwohl in der ganzen Region über das Unglück berichtet wurde, haben vor Ort noch nicht alle davon erfahren. "Wir nehmen die Fähre heute zum ersten Mal", erzählt ein junger Mann, der in Neckarhausen wohnt und mit seinem Vater im Auto auf die Überfahrt wartet. "Das Navigationssystem hat uns hierher geführt. Wir haben einen Termin in Ladenburg und sind spät dran." Von dem Unfall am Wochenende wusste er bislang nichts. Auch ein Handwerker aus Schriesheim, der die Fähre hin und wieder nutzt, um für die Arbeit nach Seckenheim zu fahren, hat von dem Unglück nichts mitbekommen. Ob er Angst hat, das Boot weiterhin zu benutzen? "Nein, Angst hilft doch jetzt niemandem weiter."

Das sieht auch eine Neckarhäuserin so, die mit ihrem Kind im Auto auf die Fähre wartet. "Klar, das war schon heftig", sagt sie. Aber deswegen auf die Fähre zu verzichten, kommt für sie nicht infrage. "Dann dürfte man ja auch nicht mehr auf die Autobahn fahren, bei den schrecklichen Unfällen, die da passieren." Sie wird die Fähre auch in Zukunft jeden Tag nutzen. Das Unglück beschäftigt aber nicht nur die Menschen in Neckarhausen, sondern auch im benachbarten Ortsteil Edingen.

Dieses Schild weist darauf hin, wie Autos an Bord der Fähre zu sichern sind. Foto: Manceron

"Klar, in meinem Freundeskreis haben wir schon viel darüber geredet", erzählt eine Passantin, die vor einem Lebensmittelmarkt ihre Einkäufe verstaut. Ein Mann bleibt stehen und bringt sich ein und betont, die Menschen sollten nun nicht in Panik verfallen. "Das Schlimmste wäre, wenn jetzt alle kleinen Fähren mit Panzerschutz ausgestattet würden."

Bürgermeister Simon Michler drückte gestern sein Bedauern im Namen der Gemeinde aus. "Das Unglück macht uns alle sehr betroffen. Leider war schnell klar, dass keine Überlebenschance für die zwei Personen mehr besteht", heißt es in einer Pressemitteilung. Sein Dank gehe an die Einsatzkräfte, die alles dafür getan hätten, um in dieser schwierigen Situation Menschenleben zu retten. "Und mein Mitgefühl gilt den Angehörigen und allen Anwesenden, die dieses schlimme Ereignis miterleben mussten", so Michler.