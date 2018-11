Von Philipp Weber

Weinheim. Revierförster Markus Stähle hatte es bereits im September angedeutet: Es könne gut sein, dass der Trocken-Sommer für einige der Mammutbäume im Exotenwald zu viel war. Trotz der Bewässerung, die das Forstamt des Rhein-Neckar-Kreises mit Hilfe von Feuerwehr und Stadtwerken gestemmt hatte. Jetzt hat sich seine Prognose bewahrheitet.

Laut Auskunft von Silke Hartmann hat der Förster zwei der Bäume für eine mögliche Fällung markiert, weil sie aufgrund von Trockenschäden offensichtlich abgestorben sind. "Die Entscheidung, ob diese und andere Bäume tatsächlich aus dem Wald entfernt werden müssen, trifft unser Forstamtsleiter Dieter Münch am Mittwoch", so die Sprecherin des Rhein-Neckar-Kreises auf Anfrage dieser Zeitung. Denn von heute an seien die Forstarbeiter ohnehin im Exotenwald unterwegs.

Bereits im Spätsommer hatte Revierförster Stähle gegenüber der RNZ erklärt, dass die Bäume an der Hitze, der Trockenheit und an dem keineswegs artgerechten Standort scheitern könnten. Jetzt müssen abgestorbene Exemplare gefällt werden, weil sie sonst zur Gefahr für Waldbesucher werden. Dass die Bäume eingegangen sind, könne man anhand der verfärbten Kronen erkennen, teilt Silke Hartmann mit.

Die beiden zur Fällung vorgesehenen Bäume stammen aber nicht aus dem ältesten Mammutbaum-Bestand, der von 1870 an gepflanzt wurde, erklärt die Behördensprecherin auf Nachfrage. Die betroffenen Bäume gehören zu einem Bestand, der erst 1940 angelegt wurde. Der jüngste Bestand kam 1972 hinzu.

Fritz Gräber hat viele Jahre lang als Forstwirt für die Stadt Weinheim gearbeitet und gilt als Kenner und Liebhaber des Exotenwalds - auch wenn "sein" Gebiet nur angrenzte. "Freiherr Christian Friedrich Gustav von Berckheim hat ab 1870 über 100 fremdländische Nadelbaumarten sowie über 50 ausländische Laubbäume und fremdländische Baumraritäten pflanzen lassen", erklärt er. Nicht zu vergessen: die 1140 Topfpflanzen, die der Freiherr größtenteils aus Großbritannien bezog.

Während der Ur-Bestand der Mammutbäume heute das Herz des Exotenwalds ist, sind andere der damals eingeführten Arten abgestorben oder von einheimischen Pflanzen überwuchert worden. "Nach dem Tod von Christian Friedrich Gustav fehlte wohl die starke Hand des Pflegers. Es mangelte aber auch an Erfahrung im Umgang mit diesen Arten - zumal man auf ihren Bezug wenig Einfluss hatte", sagt Experte Gräber.

Dennoch kümmerten sich die Adelsfamilie und auch die Stadt weiter um den Exotenwald: Über Verbindungen zum sogenannten Reichsarboretum kam zum Beispiel der Mammutbaum-Bestand von 1940 hinzu. Diese liegt am Romantischen Weg. 1954 verkaufte die Adelsfamilie den Exotenwald an das Land, dessen Behörden seither verantwortlich sind.

So dienen die jetzt angesetzten Forstarbeiten nicht zuletzt dazu, die "fremden" Arten vor Überwucherung zu schützen. Das Besondere am Exotenwald ist laut Gräber jedoch, dass es sich eben nicht um einen Park oder eine lose Ansammlung von Bäumen handelt - sondern um einen Wald, in dem sich die Arten aus anderen Teilen der Erde unter Weinheimer Bedingungen entwickeln. Das mache das rund 60 Hektar große Waldstück sogar für die internationale Forschung interessant. Was die Zukunft der Mammutbäume betrifft, pflichtet Gräber seinem Kollegen Stähle bei: "Angeschlagen sind definitiv mehr als zwei, drei Exemplare - es kann gut sein, dass noch mehr Bäume gefällt werden müssen."

Info: Aufgrund der Forstarbeiten kommt es ab dem heutigen Mittwoch zu Sperrungen, vor allem am Oberen und Unteren Kastanienwaldweg. Das Forstamt bittet darum, andere Wege zu nutzen.