Special Guest am Valentinstag: Soul-Sängerin April Cook aus den Vereinigten Staaten wird die musikalischen Darbietungen in der Eventfabrik a2 erweitern. Sie stand bereits gemeinsam mit Bonnie Tyler und David Hasselhoff auf der Bühne. Foto: P

Von Peter Wiest

Weinheim. An einem passenderen Bahnhof könnte er nicht anhalten, dieser "Soul Train": Seit dem letzten Dezember macht der Zug an jedem zweiten Mittwoch Station in der neuen Weinheimer "Eventfabrik a2" in der Hopfenstraße 4. Und die Veranstaltung dort ist bereits innerhalb kürzester Zeit so etwas wie Kult geworden: Bietet sie doch nicht nur stets einen originellen Querschnitt durch die Soul-Musik des zurückliegenden halben Jahrhunderts, sondern bringt auch immer wieder neue und andere Stars auf die Bühne. Nicht zuletzt haben die Besucher dort dann auch reichlich Gelegenheit zum Abtanzen - ganz so, wie sie es zur Soulmusik in früheren Jahren immer wieder getan haben.

Letzteres nutzen die "Soul Train"-Fans ausgiebig und vom ersten Moment an, wie Klaus Gassmann weiß, der zusammen mit "a2"-Chef Jogi Kloé die Veranstaltung konzipiert hat. Die Bilder, die es dann dabei zu sehen gibt auf dem Tanzboden der Eventfabrik, erinnern an das, was man kennt aus der amerikanischen Fernseh-Kultsendung "Soul Train", nach der das Ganze benannt wurde und die bis in die 80er Jahre hinein wegweisend war für alle, die sich dem Soul verschrieben hatten: Die Tänzer beziehungsweise die Tanzwilligen stellen sich in einer Reihe auf - und formieren sich nach der Musik zum sogenannten "Line Dance", bei dem das Miteinander und Zueinander ebenso wichtig ist wie das Abtanzen an sich. So war es damals in der Sendung, in der alle großen Namen des Soul auftraten - von Ray Charles über Stevie Wonder bis hin zu Aretha Franklin und unzähligen anderen mehr. Und so ist es jetzt auch im "a2" an jedem zweiten Mittwoch im Monat.

Klaus Gassmann ist in der Region und weit darüber hinaus seit Langem bekannt durch seine verschiedenen Soulmusik-Produktionen - angefangen bei Auftritten von und mit seiner eigenen Band "Soulfinger" über "The Sound of Classic Motown" bis hin zur "Sweet Soul Music Revue" oder der "Sweet Soul Gospel Revue", die im Dezember das Publikum in der Weinheimer Stadthalle begeisterte. Für den "Soul Train" hat er eine spezielle Band zusammengestellt, die dem Publikum gehörig einheizt und zu der sich stets auch Sänger Derrick Alexander und die Sängerin Laeh Jones gesellen.

Hinzu kommt jedes Mal ein ganz besonderer "Special Guest". Am morgigen Mittwoch, 14. Februar, ist dies die Sängerin April Cook aus Georgia in den USA, die bereits mit Stars wie Vanessa Mai, Bonnie Tyler oder David Hasselhoff auf der Bühne stand. Wie immer ist zudem der "VJ" ("Video-Jockey") Felix Felixine dabei, der zu den Songs passende Videos mit teilweise historischen Aufnahmen präsentiert. Und damit vom ersten Moment an der entsprechende Schwung in die "Soul Train"-Fahrt kommt, gibt es auch noch zwei "Eintänzerinnen" und einen "Eintänzer", die das Publikum gewissermaßen bei den Füßen nehmen und zeigen, wie es richtig abgeht beim "Line Dance".

Der "Valentine Special Soul Train" steht am Valentinstag, dem Tag der Liebe, naturgemäß etwas mehr im Zeichen von Soul-Schmusesongs - auch wenn es genügend klassische Soul-Hits gibt, bei denen es niemanden auf seinem Platz hält. Für die danach kommenden drei Veranstaltungen stehen im Übrigen die "Special Guests" ebenfalls bereits fest: Am 14. März kommt Ron Jackson in die Veranstaltungsfabrik nach Weinheim; am 11. April dann Will Russ und am 9. Mai Edward Wade, der dann von der Bläsersektion der Band Soulfinger unterstützt wird.

FiInfo: "Soul Train" in der "Eventfabrik a2" in der Hopfenstraße 4 am 14. Februar, 20.30 Uhr. Infos und Tickets unter www.eventfabrik-a2.de.