Von Stefan Zeeh

Hirschberg. Der Neubau des evangelischen Kindergartens in Leutershausen sorgt immer wieder für Diskussionen unter den Gemeinderäten. So auch am Dienstag bei der Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt (ATU), der für die wichtigsten Gewerke des Neubaus die Fachplaner zu beauftragen hatte. Dabei ging es um nicht unerhebliche Summen. "433.502 Euro sind ein Batzen Geld", stellte Karl-Heinz Treiber (GLH) fest und verwies darauf, dass man damit bereits rund eine halbe Million Euro nur für Planungen ausgegeben habe, ohne dass der eigentliche Bau begonnen hätte.

Damit begann ein heftiges Wortgefecht mit Werner Volk (Freie Wähler), dessen Hintergrund die vor einigen Wochen geführte Diskussion um die bisher eingeplanten Gesamtkosten des Kindergarten-Neubaus in Höhe von 6,6 Millionen Euro war. Dabei waren sich eigentlich alle Fraktionen einig, dass erst durch die detaillierte Fachplanung die Gesamtkosten ermittelt werden können.

Auch wehrte sich Treiber gegen die Darstellung der Freien Wähler, die GLH hätte nicht den Siegerentwurf des Wettbewerbs, sondern einen anderen favorisiert. Tatsächlich hatte es eine Gegenstimme gegen die Beauftragung der Arbeitsgemeinschaft "Dr. Bittmann und Sananikone, Studio SF, Architektur und Projektentwicklung" als federführendes Planungsbüro gegeben. Diese stammte allerdings aus den Reihen der SPD; Monika Maul-Vogt und Jürgen Steinle (beide GLH) hatten sich enthalten. Fritz Bletzer (Freie Wähler) hatte noch ein ganz anderes Problem bei der Beauftragung der Planungsbüros für die wichtigsten Gewerke: "In diesem Hause hat jahrelang die Regel gegolten, dem günstigsten Anbieter den Zuschlag zu erteilen." Bletzer wies darauf hin, dass bei der Tragwerksplanung nicht der günstigste Anbieter ausgewählt wurde. "In Hirschberg kam immer wieder einmal nicht der billigste Anbieter zum Zug", entgegnete Bürgermeister Manuel Just. Bei den Vergabegesprächen mit den Anbietern sei auch der innovative Ansatz, die Leistungsfähigkeit des Büros und wie sich dieses präsentiert wichtig gewesen. Deshalb sei für die Fachwerksplanung nicht das niedrigste Angebot gewählt worden. Zudem hätten die beiden zur Auswahl stehenden Angebote nur um etwa 1000 Euro auseinandergelegen - und das bei einer Gesamtsumme von über 80.000 Euro.

Der ATU beauftragte daraufhin die meisten der Fachplaner einstimmig, nur bei der Vergabe für die Tragwerksplanung an die Ingenieuregemeinschaft Kronach + Müller stimmte Bletzer dagegen, Jörg Boulanger (CDU) enthielt sich. Ebenfalls enthielt sich Steinle bei der Vergabe Sicherheits- und Gesundheitskoordination an Daske Architekten und Ingenieure Hirschberg. Weiter empfahl der ATU dem Gemeinderat, die Planung der technischen Gebäudeausrüstung für die Heizung und sanitäre Anlagen mit einer Auftragssumme von über 207.000 Euro an Balck + Partner Facility Engineering Heidelberg zu vergeben.

Wie Just zudem mitteilte, hat das Planungsbüro mit der Erstellung eines Vorentwurfs für den Neubau begonnen, und der Kaufvertrag für das Grundstück in der Fenchelstraße wurde unterzeichnet.

Einstimmig folgte der ATU zudem dem Vorschlag der Verwaltung, die nachträgliche Genehmigung einer bereits errichteten Stützwand in der Kantstraße 8 abzulehnen. Hier wurde beim Bau einer Garage eine terrassierte Stützwand von fast drei Metern Höhe errichtet. Verfahrensfrei sind laut Just jedoch nur Stützmauern bis zu einer Höhe von zwei Metern. Mit der durch die Höhe der Stützwand zusätzlich notwendigen Absturzsicherung würde das Bauwerk eine Höhe von 3,85 Metern aufweisen. "Das ist mir und der Verwaltungsspitze etwas zu viel", erklärte Just. Zudem wolle man hier keinen Präzedenzfall für derart hohe Einfriedungen schaffen, wenn diese nicht durch Bebauungspläne gestattet seien.