Von Annette Steininger

Hirschberg. Die Gemeinderatsthemen fallen vor der Sommerpause des Gremiums immer üppig aus, aber diesmal sind sie sogar in zwei Sitzungen gepackt. So tagen die Kommunalpolitiker sowohl am kommenden Montag wie auch am Dienstag. Und die Themen haben es in sich: Von der Gestaltungssatzung für die beiden Ortsteile am zweiten Tag bis hin zur Entwurfsvorstellung für den evangelischen Kindergarten Leutershausen in der Fenchelstraße am ersten Tag ist alles dabei.

Aus den Unterlagen geht hervor, dass die Gesamtkosten des Neubaus in Höhe von rund 6,3 Millionen Euro durch "sinnvolle Änderungen" des Vorentwurfs auf rund 5,8 Millionen Euro gesenkt werden konnten. Im Zuge der weiteren Planung will nun die Verwaltung, wenn der Gemeinderat dem so zustimmt, das Ziel verfolgen, dass die Baukosten in Höhe von 5,5 Millionen Euro nicht überschritten werden.

Thema am Montag wird auch ein Antrag der Sportgemeinde Leutershausen sein, die gerne den künftigen Mehrzweckraum des Gebäudes genutzt hätte. Das hält die Verwaltung zumindest unter der Woche nicht für machbar und begründet dies mit "weitergehenden Anforderungen" und "den damit verbundenenden Mehraufwendungen". Eine Wochenendnutzung hingegen hält sie für denkbar. Ein Prüfergebnis soll am Montag in der Sitzung präsentiert werden. Zudem entscheidet der Gemeinderat über die Vergabe der Fachplanung für die Frei- und Außenflächen an das Büro "Faktorgrün" aus Freiburg/Heidelberg.

Begraben soll der Gemeinderat am Montag die aus den 1980er Jahren stammende Idee eines Heimatmuseums. Der Bedarf für ein solches spielt aus Sicht der Verwaltung allenfalls "eine untergeordnete Rolle". Weder thematisch noch räumlich oder personell sei eine Umsetzung des seit nunmehr 25 Jahren nahezu ruhenden Projektes in den nächsten zehn bis 15 Jahren realistisch.

Offenbar endgültig verabschiedet man sich auch von der Idee eines Bauernhof-Kindergartens auf dem Marbacher Hof. Nachdem der Gemeinderat diesen abgelehnt hatte, wollen die Eigentümer nun an der Stelle, wo der Kindergarten geplant gewesen war, eine Ferienwohnung mit vier Betten einrichten. Die Verwaltung empfiehlt dem Gremium für die Sitzung am Dienstag, dem Umbau und der Umnutzung des ehemaligen Wirtschaftsraumes in eine Ferienwohnung zuzustimmen.

Der Gemeinderat wird sich in der Dienstagssitzung zudem mit der Neugestaltung der Unterführung in Leutershausen befassen. Die Verwaltung tendiert in diesem Zusammenhang zu einer Leihfahrradstation, deren Voraussetzungen aber noch geprüft werden sollen.

An diesem Tag geht es auch um die Gestaltungssatzungen für beide Ortsteile sowie das Leitbild. In der Sitzung soll ein Entwurf des Leitbildes diskutiert und Beschlüsse über die Entwürfe für die Gestaltungs- sowie Erhaltungssatzungen gefasst werden. Eine Offenlage ist ebenso geplant wie Info-Veranstaltungen.

Nicht zuletzt steht ein Sanierungskonzept für die Feldwege westlich der B 3 zur Beratung und Beschlussfassung an. Ganz schön sportlich für die Gemeinderäte vor der Sommerpause.

Info: Gemeinderatssitzungen am Montag, 16., und Dienstag, 17. Juli, jeweils um 18.30 Uhr, im Bürgersaal des Rathauses.