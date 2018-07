Von Nadine Rettig

Hirschberg. Wer sind wir? Was macht uns einzigartig und individuell? Diese Frage beschäftigte am Sonntag die Besucher der Gottesdienste der Evangelischen Kirchengemeinden in Großsachsen und Leutershausen. In ihren Freiluftgottesdiensten gingen die Christen dieser Frage nach.

Viele Familien strömten morgens zum Oberen Kehrrang in Leutershausen, um dort den Gottesdienst in der Natur zu feiern. "Hier ist Leben und Licht, hier bist du", beschrieb Pfarrerin Tanja Schmidt in ihrem Gebet die Nähe zu Gott, die hier in der Natur besonders spürbar sei.

Gleich zu Beginn des Gottesdienstes verzauberte der Posaunenchor mit dem Stück "Morgenstimmung", und auch der Kinderchor brachte den Besuchern mit dem von ihnen im Lied besungenen "Schmetterling" die Natur noch mal ein Stück näher, als sie es an diesem Morgen ohnehin schon war.

Doch die Hauptbotschaft, die jedem mitgegeben wurde, der sich an diesem Tag auf den Weg zum Oberen Kehrrang gemacht hatte, vermittelten die Kinder des evangelischen Kindergartens eindrücklich. Sie präsentierten ein Stück namens "Vier-Farbenland".

Ein Land, das in vier Farbteile aufgeteilt ist und in dem jede der Farben streng getrennt bleibt. Die Kinder zeigten, wie leicht und schön es allerdings sein kann, diese Grenzen zu durchtrennen und die Farben miteinander zu vermischen.

Und als am Ende des Stücks Luftballons in den vier Farben bunt gemischt in den Himmel aufstiegen, klang die Botschaft bei den Erwachsenen nach. Denn genau diese Leichtigkeit des Luftballons sei es, die den Erwachsenen oft fehle, erklärte Schmidt.

Man neige dazu, Grenzen zu ziehen, obwohl eine Welt ohne diese Grenzen eine Welt nach dem Willen Gottes sei. "Gott möchte es bunt auf der Welt", war die klare Botschaft Schmidts, denn nur deshalb habe Gott jeden von uns einzigartig gemacht. Jeder sei ein Wunderkind. Genau diese Botschaft gab Schmidt auch den beiden Täuflingen mit, die an diesem Morgen bei dem Gottesdienst im Wald getauft wurden.

Und auch in Großsachsen war das Sakrament der Taufe ein elementarer Bestandteil des Freiluftgottesdienstes an diesem Morgen. Auch wenn es sich hier um keine Taufen, sondern viel mehr um Tauferinnerungen handelte.

In Großsachsen ging es beim Gottesdienst in der „Villa Rustica“ um Individualität und Natur. Foto: Kreutzer

In der Villa Rustica, wo sich die vielen Besucher des Gottesdienstes auf Bänken und den Steinen verteilt hatten, wurden die acht neuen Konfirmanden vorgestellt. Die fünf Jungen und drei Mädchen wurden durch eine Tauferinnerung von Pfarrerin Antje Pollack mit dem Taufwasser, das in ihre Hände gegeben wurde, noch mal daran erinnert, ihr "Leben in die Hand zu nehmen".

Und wie bei dem Gottesdienst in Leutershausen stand auch in der Villa Rustica die Individualität jedes Einzelnen im Mittelpunkt. Denn mit der Frage danach, wer man sei, fange auch der Glaube an, gab Pollack ihrer Gemeinde und den angehenden Konfirmanden mit auf den Weg.

Die Wahrheit sei immer eine Frage der eigenen Interpretation, und "ohne meine eigene Sicht der Dinge gibt es für mich nichts", predigte Pollack an dem schön angelegten Altar.

Dass auch dieser Freiluftgottesdienst ganz im Zeichen der Natur stand, wurde von den Stücken des Posaunen- und Kirchenchors unterstrichen. Und auch wenn an diesem Morgen die "güldne Sonne" nicht wie vom Kirchenchor besungen vom Himmel lachte, sondern hinter Wolken versteckt war, konnten sich die Besucher des Gottesdienstes am Ende dennoch trockenen Fußes auf den Heimweg machen.