Von Axel Sturm

Ladenburg. Wenn es nach Pfarrer David Reichert geht, wird im evangelischen Pfarrgarten bald eine neue Baustelle aufgemacht. Der Kirchengarten sei der beste Standort für den Bau eines neuen Gemeindehauses. "Die Chancen, eine Baugenehmigung für dieses Projekt zu bekommen, liegen derzeit bei 50 Prozent", erzählt Reichert im Gespräch mit der RNZ.

Der Gemeinderat befasst sich seit geraumer Zeit mit dem Wunsch der evangelischen Kirchengemeinde, im Pfarrgarten ein neues Gemeindehaus zu errichten. Kritische Stimmen blieben dabei nicht aus, denn für einige Entscheidungsträger ist klar: Der Charakter des Kirchengartens dürfe nicht verändert werden. Dass das Thema nun in der nächsten öffentlichen Sitzung des Gemeinderats diskutiert wird und nicht - wie sonst üblich - im Technischen Ausschuss, zeigt, wie brisant dieses Bauvorhaben ist. Bürgermeister Stefan Schmutz hatte bereits betont, dass es sich hierbei um eine "schwierige Entscheidung" handle.

Auf dem öffentlichen Gelände vor der Stadtkirche ist längst ein kleiner Park entstanden. Die Bänke in der Nähe des Fußwegs vom Parkplatz "An den Kirchen" zur Kirchenstraße nutzen Besucher gerne zum Verweilen. Auch der dort angelegte Bibelgarten lockt Gäste an. Dieser Bereich solle auch nicht verändert werden, betont Pfarrer David Reichert gegenüber der RNZ. Vielmehr sei das Gelände hinter dem Pfarrhaus ausreichend, um dort ein neues Gemeindehaus zu bauen.

Die Bauabteilung der evangelischen Landeskirche hatte schon vor Jahren angemahnt, dass das Luther-Gemeindehaus in der Realschulstraße zu groß sei. Als das Gemeindehaus vor 50 Jahren gebaut wurde, zählte die Kirchengemeinde noch wesentlich mehr Mitglieder. Mittlerweile ist deren Anzahl jedoch auf 3650 geschrumpft.

Die Bauabteilung rechnete aus, dass eine Gemeinde dieser Größenordnung ein Gemeindezentrum mit einer Grundfläche von 400 Quadratmetern nutzen dürfe. Das Zentrum der Ladenburger Kirchengemeinde ist mit knapp 800 Quadratmetern aber fast doppelt so groß. Auch der Renovierungsstau und die Energiekosten belasten die Gemeinde. Schon vor Jahren zeigte die Mosbacher Johannis-Anstalt Interesse daran, das Luther-Haus zu kaufen. Sie wollte dort ein Wohnprojekt für Menschen mit Behinderung einrichten. Diese Pläne zerschlugen sich jedoch wieder. Derzeit nutzt die Stadtverwaltung die Wohnungen des Gemeindezentrums, um dort Flüchtlingsfamilien unterzubringen.

Für Reichert steht fest: Der Bau eines neuen Gemeindezentrums im Kirchengarten wäre die beste Lösung. "Das Gemeindeleben könnte sich auf diesen Ort konzentrieren", meint der Pfarrer. Ihm gefällt nicht, dass das Luther-Haus etwas abseits liegt. "Mit dem Neubau könnten wir die geforderte Barrierefreiheit garantieren", so der Pfarrer. "Und bei Konzerten in der Kirche könnten sich die Sänger im neuen Gemeindehaus einsingen." Seiner Meinung nach würde sich auch das Veranstaltungsangebot verbessern. Nicht zuletzt würde der parkähnliche Bereich vor der Kirche belebt, argumentiert Reichert. Er glaubt nicht, dass der Bibelgarten durch den Neubau an Attraktivität verlieren würde.

Allerdings hat bei diesem Bauprojekt auch die Denkmalschutzbehörde ein Mitspracherecht. Denn hinter dem Pfarrhaus verlief die alte Stadtmauer. Auf dem Grundstück gegenüber wurde beim Bau des Familienheim-Projekts vor einigen Jahren ein Brennofen aus der Antike ausgegraben. Die Funde legen nahe, dass an dieser Stelle ein wichtiger Ort des städtischen Lebens war. Die Denkmalbehörde wird daher sicherlich ein Auge auf die Bauaktivitäten an dieser Stelle haben.

Und wie sieht es mit den Kosten aus? Ein Großteil der Investition für den Neubau müsste die evangelische Kirchengemeinde tragen, sagt Reichert. Genaue Zahlen will er aber noch nicht nennen. Falls die Ratsmitglieder den Neubau ablehnen sollten, müsste das Luther-Haus in der Realschulstraße ertüchtigt werden. Dabei wäre ein Teilabriss unumgänglich, denn die Nutzfläche des Gebäudes müsste auf 400 Quadratmeter reduziert werden.