Von Günther Grosch

Weinheim. Im ARD-Fernsehen stehen Sven Plöger zwei Minuten und 19 Sekunden zur Verfügung, um "das Wetter" an den Mann und die Frau zu bringen. Beim dritten Energiesymposium der Stadtwerke Weinheim nahm sich Deutschlands bekanntester Wetterfrosch gut zwei Stunden Zeit, um den mehr als 200 Besuchern in der "Alten Druckerei" zu erklären, was den Unterschied zwischen dem "kleinen Wetter" und dem "großen Klima" ausmacht.

Das Klima ändere sich dramatisch, so der Experte. Das wüssten alle, "außer Donald Trump". Seine feste Überzeugung untermauerte er mit Fakten. Während der Temperaturanstieg der letzten 100 Jahre bei 0,8 Grad Celsius lag und seit der letzten Eiszeit vor 11.000 Jahren vier bis 4,5 Grad betrug, gehen die Experten allein für die kommenden 100 Jahre von einem Anstieg von bis zu vier Grad aus.

Es sei zweifelsfrei der Mensch ("Wir sind Täter und Opfer"), der diesen Prozess beschleunigt, so Plöger. Die derzeit auf unserem Planeten lebenden 7,4 Milliarden Menschen verbrauchten pro Jahr die nachwachsenden Ressourcen von 1,6 Erden: "Wir haben aber nur eine." Ob Kyoto oder Pariser Klimaschutzabkommen: Weil es zu viele unterschiedliche Interessen gebe, tue sich "der Mensch schwer, das umzusetzen, was er aufschreibt".

Klimawandel habe es schon immer gegeben, so Plöger. "Aber nicht mit dieser Geschwindigkeit." Als Gründe für die aktuelle Entwicklung nannte er unter anderem den Rückgang des arktischen Eises um rund 3,4 Millionen Quadratkilometer allein in den letzten 30 Jahren und die damit verbundene geringere Rückstrahlkraft ("Albedo") des Eises. "Allein im Norden hat sich die Erde deshalb um zwei Grad erwärmt." Was wiederum Auswirkungen auf die sich in acht bis zwölf Kilometern Höhe befindliche und das Wetter lenkende Höhenströmung ("Jetstream") hat.

Diese Klimazirkulation verändere das gewohnte Wettergeschehen weltweit. Plöger: "Extreme Wettererscheinungen wachsen überproportional." Und worin liegt nun der Unterschied zwischen "Klima" und "Wetter"? "Klima ist die Gesamtheit der Wettererscheinungen an irgendeinem Ort während einer festgelegten Zeitspanne." Klimazeiträume seien nur über Jahrzehnte hinweg langfristig überschaubar, Wettervorhersagen andererseits nur für wenige Tage im Voraus möglich.

Wetter ist der "spürbare kurzfristige Zustand der Atmosphäre - Sonnenschein, Bewölkung, Regen, Wind, Kälte, Hitze - an einem bestimmten Ort". Anders gesagt: "Klima ist fern, Wetter ist nah." Zudem ist Klima nicht fühlbar. Wetter dagegen nimmt der Mensch subjektiv wahr. Vor Eiszeiten habe der Mensch mehr Angst als vor der Klimaerwärmung, sagte Plöger. Zwar werde die Klimaerwärmung von Mensch und Natur verursacht. Den Löwenanteil daran aber trage zu 70 Prozent der Mensch. Mehr als 80 Prozent der Energie, die er verbraucht, würden fossil erzeugt. Energieeffizienz brauche eine Richtung. Die Entkoppelung von Energieverbrauch und Emission sei das Gebot der Stunde: "Alle wollen Strom: Aber keine Windräder, weder Kohle- noch Atomkraftwerke." Dies sei "sehr anspruchsvoll gedacht". Und weiter: "Die Masten von Windrädern sind uns suspekt. Strommasten und Stromkabeltrassen aber nicht, weil wir die von Kindheit an kennen." Fazit und Ausblick: "Die Energiewende ist unverzichtbar. Sie wird aber erst zum Erfolg, wenn die Chinesen sie uns nachmachen."

Mit Blick auf die Energiewende "träumt der Mensch von Perspektiven der Zukunft, vernachlässigt aber die Möglichkeiten der Gegenwart", hatte zuvor Stadtwerke-Geschäftsführer Peter Krämer das Vorgehen seines Unternehmens dargelegt (die RNZ berichtete). "Aber die Stadtwerke allein können die Welt nicht retten", so Krämer. Mit Hilfe eines Maßnahmenplans wie die Fortführung der Erdgasverdichtung, gezielte Investitionen in Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen, die Beteiligung an Windkraftwerken und Solarparks sowie die Ausschöpfung vorhandener Potenziale aus der Kraftwerkekoppelung wolle man jedoch einen Beitrag leisten.

Weitere lokale Bausteine zur Förderung der Energieeffizienz stellen die Umstellung der 6099 Leuchtstellen an Weinheims Straßen auf LED sowie die Erstellung von fünf neuen Ladestationen für E-Bikes und -Autos an der Stadthalle, bei den Stadtwerken, in der Bahnhofstraße, vor der Gemeindehalle in Lützelsachsen sowie vor der Mehrzweckhalle in Hohensachsen dar.

Einrichtungskosten pro Stück: 10.000 Euro. Derzeit sind in Weinheim 68 Elektro-Fahrzeuge (Vorjahr: 46) angemeldet. Krämer lässt sich davon nicht beirren: "Die Verantwortung für die Erderwärmung tragen wir alle. Klimaschutz bedarf des gemeinsamen Handelns aller, von Industrie, Politik und Bürgern."