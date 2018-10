Von Anja Stepic

Hirschberg-Leutershausen. Seit über 25 Jahren ist die "Eine-Welt-Gruppe Leutershausen" aktiv für eine gerechtere Welt. Mit großem Engagement setzt sie sich ein für den Fairen Handel und war zuletzt auch Mitinitiatorin der "Fairtrade-Gemeinde Hirschberg". Um noch effektiver arbeiten zu können, plant die Gruppe jetzt die Gründung eines "Eine-Welt-Vereins".

Entstanden ist der Gedanke, nachdem die ohnehin schon überschaubare Gruppe der Aktiven aus gesundheitlichen und familiären Gründen nochmals geschrumpft war. "Da haben wir gemerkt, dass wir das auf breitere Füße stellen müssen", sagt Renate Rothe. Doch das ist nur einer der Gründe, warum die sieben aktiven Gruppenmitglieder die Gründung eines Vereins ins Auge fassen.

"Wir sind ja ursprünglich mal aus einer kirchlichen Gruppe hervorgegangen", erzählt Rothe. Die Eine-Welt-Gruppe selbst ist aber keine religiöse Gruppe, sondern eher entwicklungspolitisch orientiert. "Wir werden als Verein stärker als eine überkonfessionelle, überparteiliche Organisation wahrgenommen werden", so glaubt man. Damit erhofft man sich auch Unterstützung auf breiterer Basis.

Als Verein könne man zum Beispiel Fördergelder beantragen, was als private Initiative nicht so ohne weiteres möglich ist. Auch Spendengelder können dann richtig verbucht werden. "Das war bislang immer wahnsinnig kompliziert, wenn uns jemand etwas spenden wollte", sagt Rothe. Als Verein können künftig Spendenquittungen ausgestellt werden. Auch die Außendarstellung verbessere sich als Verein. Der aber vielleicht wichtigste Grund für diese Entscheidung sei: "Wir sichern damit einen nachhaltigen Einsatz für den Fairen Handel in Hirschberg", so Rothe.

Neben dem Verkauf von fairen Produkten bei verschiedenen Anlässen steht die Information im Vordergrund ihrer Arbeit. Mit verschiedenen Aktionen setzt sich die Eine-Welt-Gruppe für gerechte Arbeits-, Lebens- und Handelsbedingungen ohne ausbeuterische Kinderarbeit ein. Viele öffentliche Einrichtungen konnten von der Verwendung von Waren aus Fairem Handel überzeugt werden und damit eine Bedingung für die Anerkennung Hirschbergs als Fair-Trade-Gemeinde erfüllt werden. "Als Verein könnten wir noch effektiver arbeiten", sagt Rothe.

Gebraucht werden aber noch Menschen, die Lust an einer Mitarbeit in einem Eine-Welt-Verein haben und Mitstreiter der Fair-Trade-Gemeinde Hirschberg sein möchten. Wie hoch der Mitgliedsbeitrag sein soll, werde dann die Mitgliederversammlung beschließen. "Wir stellen uns aber vor, dass man seinen Mitgliedsbeitrag auch in Arbeitsstunden ableisten kann", sagt Rothe. Bevor es aber überhaupt eine Gründungsversammlung geben wird, sind Interessierte erst einmal eingeladen zu einer Informationsveranstaltung am kommenden Montag, 8. Oktober, um 19 Uhr, im Gasthaus "Zum Löwen".

Und noch ein Anliegen hätte die Gruppe: "Wir suchen dringend einen neuen Raum für unsere Waren", sagt Rothe. Bislang sind diese im katholischen Pfarrhaus gelagert, doch der Zugang über die vielen Treppen wird für viele immer beschwerlicher. "Groß muss der Raum gar nicht sein, acht bis zehn Quadratmeter würden völlig ausreichen", meint Ingrid Fauser. "Hauptsache er ist ebenerdig."

Info: www.wirsindeinewelt.de