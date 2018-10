Weinheim. (web) Ist es Zufall, dass aktuell eine Weinheimer Einrichtung nach der anderen zum Ziel von Einbrechern wird? Oder gehen die Taten auf das Konto des oder der jeweils selben Kriminellen? "Wir können das nicht sicher bestätigen, aber auch nicht ausschließen", sagte ein Polizeisprecher gestern im RNZ-Gespräch.

Auszuschließen ist, dass die Gebäude-Eigentümer die Einbrecher durch mangelnde Vorsicht "eingeladen" haben. Im Gegenteil: "Es wurde massive Gewalt angewendet, um in die Gebäude zu kommen." So war es auch in der Peterskirche, wo in der Nacht auf Mittwoch eine der fünf Eingangstüren aufgebrochen wurde. "Der Einbrecher hat sich die schlecht einsehbare Tür am Mühlweg ausgesucht", so Pfarrerin Ute Haizmann.

Das sei sehr ärgerlich, erst vor zwei Jahren hätten Mitarbeiter einer Schreinerei die 1912 erbauten Türen instandgesetzt: "Wir waren stolz, diese Elemente aus der Bauzeit der Kirche erhalten zu können." Gestern mussten die Schreiner erneut anrücken. Gestohlen wurde nichts, was Haizmann ratlos macht: "Der Einbruch war unnötig wie ein Kropf." Zumal auch die Kollekte nie in der Kirche bleibe, sondern zügig auf die Bank komme, so die Pfarrerin.