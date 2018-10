Ein prägnantes Gebäude ist das ehemalige Ärztehaus in der Hohensachsener Straße 2. Für die Wohnungen, die hier anstelle der Praxen entstehen, haben die Bauherren einen Mietpreis zwischen 7,50 und zehn Euro pro Quadratmeter in Aussicht gestellt. Foto: Dorn

Von Stefan Zeeh

Hirschberg. An freiem Wohnraum mangelt es in Hirschberg. Da kommen die Pläne der Eigentümer des Gebäudekomplexes in der Hohensachsener Straße 2 zum richtigen Zeitpunkt. Haben sie doch vor, die dortigen Gewerbeflächen, in denen sich einst Arztpraxen befanden, in Wohnungen umzuwandeln. Fünf Gewerberäume und zwei Wohnungen befinden sich bisher im Komplex, zukünftig sollen es sechs Wohnungen und zwei Gewerberäume sein. Doch so einfach gestaltet sich diese Nutzungsänderung nicht, denn erst Ende 2017 hatte der Gemeinderat den Bebauungsplan "Südlich der Hohensachsener Straße" verabschiedet, in dem sich auch der betreffende Gebäudekomplex befindet. Darin wird etwa geregelt, dass maximal drei Wohneinheiten pro Einzelhaus zulässig sind und je Doppelhaushälfte zwei. Außerdem ist höchstens eine zweigeschossige Bauweise erlaubt.

"Der Bebauungsplan ist nicht eins zu eins auf dieses Vorhaben anzuwenden", hielt Bürgermeister Manuel Just am Dienstag gleich zu Beginn der Beratungen zum Antrag auf einen Bauvorbescheid im Ausschuss für Technik und Umwelt fest. So sei das Haupthaus, in dem sich die Apotheke befindet, bereits heute als dreigeschossiges Gebäude ausgebildet. Obwohl Haupt- und Nebengebäude durch ein nachträglich eingeschobenes Treppenhaus miteinander verbunden sind, sah Just darin zwei Einzelhäuser. Damit sei die Vorgabe des Bebauungsplans erfüllt, pro Einzelhaus maximal drei Wohneinheiten zuzulassen. Die Anzahl an Gewerberäumen regele der Bebauungsplan nicht.

Die Sorge, dass mit der Genehmigung des Umbaus des Gebäudekomplexes ein Präzedenzfall bezüglich der maximalen Anzahl an Wohneinheiten im Bereich des Bebauungsplans geschaffen wird, konnte Just ebenso entkräften. Laut Auskunft des Baurechtsamts des Rhein-Neckar-Kreises sei der Gebäudekomplex so ungewöhnlich, dass sich daraus kein Präzedenzfall ableiten lasse. "Das Gebäude hat eine gewisse Sonderstellung", sah dies auch Oliver Reisig (FDP) so.

Da es entlang der Bergstraße vor allem an bezahlbarem Wohnraum fehlt, hatte Monika Maul-Vogt (GLH) in einem Vorgespräch angeregt, eine Art Mietpreisbindung für die Wohnungen zu erlassen. Eine Idee, die auch Ulrich Schulz (SPD) begrüßte. Diese Anregung konnte Just durchaus nachvollziehen, jedoch sei es rechtlich nicht möglich, das Einvernehmen des Gemeinderats an eine Bedingung zu knüpfen. "Wir können uns wünschen, dass eine sozial verträgliche Miete angesetzt wird, verlangen können wir es nicht", bestätigte Bauamtsleiter Rolf Pflästerer. Diesem Wunsch scheinen die Bauherren nachkommen zu wollen, hätten sie doch zugesichert, dass der Mietpreis zwischen 7,50 und zehn Euro pro Quadratmeter liegen werde, so Just.

Auch die Frage der Stellplätze für die Wohnungen und Gewerbeflächen beschäftigte den Ausschuss. "Zehn Stellplätze direkt auf dem Grundstück und fünf in der Birkenauer Straße sind vorhanden", erläuterte Pflästerer. Dazu kommen noch zwei Stellplätze in etwas größerer Entfernung. "Die Stellplätze in der Birkenauer Straße sind zu kennzeichnen", forderte Bernd Kopp (Freie Wähler), damit diese Parkplätze nicht etwa von Anwohnern aus der Nachbarschaft genutzt würden. Für die sechs Wohnungen reichen die vorhandenen Stellplätze damit aus, denn zwölf sind nachzuweisen. Wie es mit denjenigen für die Gewerberäume aussieht, blieb unklar. Allerdings sind laut Just Stellplätze erst bei einem Bauantrag nachzuweisen und nicht Bestandteil eine Bauvoranfrage.

"Leerstand bringt uns nicht weiter", hielt Wolfgang Pfisterer (CDU) entsprechend der vorangegangenen Diskussion fest. Dementsprechend erteilte der Ausschuss einstimmig sein Einvernehmen zur Bauvoranfrage. Die Baurechtsbehörde wird zudem auf die Parkplatzproblematik hingewiesen und soll mit dem Bauherren Kontakt aufnehmen, um herauszufinden, wie ein fairer Mietpreis erhoben werden kann.