Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Wer Single ist und auf der Suche nach einem Partner, oder die Liebe seines Lebens noch nicht gefunden hat, der sollte an die Aral-Tankstelle nach Neu-Edingen kommen und schauen, was geschieht. Gerade am morgigen Valentinstag könnten die Chancen auf ein großes Liebesglück noch besser stehen als gewöhnlich.

Jedenfalls ist das bei Verena Heinrich und Marcel Hahl so passiert: "Ich habe dort gearbeitet und er kam als Kunde rein", schildert die 24-jährige, die gemeinsam mit dem 30-jährigen Hahl als Prinzenpaar in dieser Kampagne die Edinger Kälble und somit auch alle Fastnachter im Ortsteil regiert. Ihren Beinamen Verena I. und Marcel II. von "Büro und Bühne" erklärt sich aus den Berufen des Paars: "Ich bin Kauffrau für Bürokommunikation, Marcel ist Bühnenbauer", sagt Verena Heinrich.

Nach der ersten schicksalsträchtigen Begegnung an der Tankstelle trafen sich die beiden am selben Abend zufällig wieder: Auf der Kerwe bei den "Schlabbdewel", wo der Funke dann letztlich übersprang.

Mit dem elf Monate alten Töchterchen Mia-Sofia haben die beiden ihre Beziehung mit einem bezaubernden i-Tüpfelchen gekrönt. Närrrischer Nachwuchs sozusagen, der einmal die Mama im Amt der Prinzessin beerben könnte. "Es war immer mein Wunsch, einmal Fastnachtsprinzessin zu sein. Das wünschen sich doch alle kleinen Mädchen", sagt die junge Frau und strahlt. Heinrich tanzt seit 20 Jahren, zunächst beim Turnverein Seckenheim, erfolgreich auch als Badische Meisterin in ihrer Altersklasse. Lange Jahre ist sie auch Ski gefahren, schwarze und rote Pisten, weil blaue eher langweilig seien. Vor einiger Zeit kam sie zu den "Zabbe Dancers", die sich innerhalb der Karnevalsabteilung des Sängerbund Seckenheim aus dem Männerballett heraus gebildet hatten. Ihren Freund Marcel, der bislang nicht viel mit Fastnacht zu tun hatte, brachte sie zum Verein, wo er inzwischen Elferrat ist. 2010/2011 war ihre erste gemeinsame Zabbe-Kampagne.

Dass aus Beiden das Prinzenpaar der Edinger Kälble geworden ist, daran ist wiederum besagte Aral-Tankstelle in Neu-Edingen schuld, wo Kevin Hockenberger, Elferrats-Präsident der Kälble, mit Marcel Hahl als Schwangerschaftsvertretung seiner Frau im Nebenjob, königliche Strategien erörterte. "Ich fand, ein Prinzenpaar mit ihm und Verena wäre eine tolle Sache", sagt Hockenberger.

Und er bereut die Wahl seines Vereins keine Sekunde. Im Gegenteil: "Wir sind sehr zufrieden. Beide sind offen und bodenständig, wir verstehen uns alle super." Tatsächlich könnte man sich gut vorstellen, mit dem Prinzenpaar einen gemeinsamen DVD-Abend zu verbringen, denn Beide haben nicht nur rund 400 Stück davon zu Hause, wovon die Walt-Disney-Sammlung von Verena bereits knapp 20 Prozent ausmacht. Sondern sie haben auch viel Ahnung von Filmen und Serien.

Wenn dann Marcel Hahl noch dazu kocht, was er gerne und mit Leidenschaft tut, steht einem so kulinarischen wie cineastischen Erlebnis nichts mehr im Wege. "Dass ein Mann so gut kochen kann, ist nicht so üblich", sagt Verena I. und freut sich am Talent ihres Mannes, das sich vor allem bei Rezepten aus Großmutters Küche hervortue.

Dankbar ist sie auch, dass Töchterchen Mia-Sofia bei ihren Eltern in dieser knackig kurzen Kampagne in guten Händen ist. Oder aber, wie bei der Eröffnungssitzung geschehen, im Reisebettchen schlafend von allen Elferräten und anderen Vereinsaktiven aufmerksam bewacht und betreut wird. "Von der Familie und vom Verein werden wir da sehr unterstützt", erklären die Eltern dankbar. Für das Paar bringt das Amt auch einiges an Stress mit sich: "Ich habe mich vor einem Termin tatsächlich noch in der Lagerhalle in mein Prinzen-Outfit werfen müssen, weil die Zeit sonst zu knapp gewesen wäre", sagt Marcel Hahl, der bei der Firma Unit Veranstaltungslogistik als Bühnenbauer arbeitet. Eine Tätigkeit, die auch den Fastnachtern zugutekommt. "Man brauchte ihm nichts zu erklären, beim Aufbau wusste Marcel sofort, wo er hinlangen muss", meint Kevin Hockenberger.

Ihre Hoheiten werden zwar am Aschermittwoch, 14. Februar, beim Heringsessen der Kälble, Beginn um 19.33 Uhr in der Pestalozzi-Halle (Abendkasse), schon wieder verabschiedet, doch nimmt das Paar viel Schönes aus dieser Zeit mit: "Das sind Erinnerungen, die vergisst man auch nicht", sagt Verena I.