Sie verkündeten den Personalwechsel in der evangelischen Kirchengemeinde Edingen (v.l.): Katharina Sacherer, Birgit Monsler, Pfarrer Matthias Schipke, Bärbel Lindorf, Daniel Herrtwich, alle Kirchengemeinderäte. Foto: Pilz

Edingen-Neckarhausen. (nip) Im Gottesdienst in der evangelischen Kirchengemeinde Edingen scheint am Sonntagmorgen zunächst alles wie immer: Treue Kirchgänger und einige Konfirmanden sitzen auf den Bänken, die Orgel spielt und die Gemeinde singt die an der Tafel angeschlagenen Lieder.

Pfarrer Matthias Schipke predigt über einen kleinen Abschnitt, den Paulus an die Korinther schrieb. Ein kurzer Text, über den Theologen seit vielen Jahren ein Stück weit rätseln würden, sagt Schipke. Und auch er habe an diesem Tag kein "fertiges Ergebnis" parat.

Es geht um die Endlichkeit des Seins, darum, wie sich die Welt stetig verändert und wofür die eigene Lebenszeit genutzt wird. Schipke, in Köln aufgewachsen, erzählt vom Einsturz des Stadtarchivs, womit niemand gerechnet habe. Veränderungen gebe es also auch in Systemen, die von außen betrachtet als sicher galten.

Und dann wird der Pfarrer persönlich: "Unsere gemeinsame Zeit geht zu Ende", sagt er zur Überraschung mancher Kirchgänger. Nach 13 Jahren in Edingen hätten er und seine Familie sich die Frage gestellt, wie es weitergehe. "Wir wünschen uns für meine letzten Amtsjahre noch einmal eine Veränderung mit neuen Aufgaben und neuem Einsatzort", sagt der 61-jährige Vater von zwei erwachsenen Söhnen.

In einer Stellungnahme der Kirchengemeinde und des evangelischen Kirchenbezirks Ladenburg-Weinheim schreibt Dekanin Monika Lehmann-Etzelmüller, dass der geplante Stellenwechsel in enger Abstimmung mit dem Kirchengemeinderat, dem Kirchenbezirk und dem Personalreferat im evangelischen Oberkirchenrat (EOK) erfolge. In den nächsten Monaten werde Pfarrer Schipke weiter seinen Aufgaben nachgehen.

Die Verwaltung und Geschäftsführung in der Gemeinde liege beim Kirchengemeinderat, der von ihr als Dekanin unterstützt werde. Wichtig für die Gemeinde: Alle Vorhaben und Termine, wie beispielsweise die Realisierung des Gemeindehauses, das maßgeblich vom Vorsitzenden des Gebäudeausschusses Wolfgang Ding vorangetrieben wird, können fortgesetzt werden. Auch am Konfirmationstermin im kommenden Jahr wird sich nichts ändern.

Die genauen Termine für den Stellenwechsel und damit auch die Verabschiedung von Schipke sowie für die Neuausschreibung der Stelle, stehen derzeit noch nicht fest. In der nächsten Woche werden sich Kirchengemeinderat und Dekanin hierzu beraten. Weitere Informationen soll es bei der Gemeindeversammlung am Donnerstag, 15. November, um 19 Uhr in der Kirche geben.

Einen Wechsel gab es auch innerhalb des Kirchengemeinderats, nachdem die bisherige Vorsitzende Gabriele Sefrin aus persönlichen Gründen vor zwei Wochen zurückgetreten ist. Ihr Amt hat Birgit Monsler übernommen. Sie ist innerhalb der Kirchengemeinde bislang im Gospelchor "Friday Upstairs" und beim Gottesdienst "Klein und Groß" aktiv tätig.

"Auf Sie warten eine interessante Wegstrecke und Herausforderungen", sagt Schipke am Ende des Gottesdienstes in Richtung Gemeinde. Er erinnert daran, dass er ursprünglich nur acht Jahre habe bleiben wollen. Für evangelische Pfarrer ist eine Dienstzeit von 13 Jahren in einer Gemeinde nicht ungewöhnlich.

Üblicherweise erfolgt nach dieser Zeit ein sogenanntes "Orientierungsgespräch" mit dem Personalreferat des EOK. Dass ein Pfarrer jedoch die Geschäftsführung noch vor seinem tatsächlichen Wechsel abgibt - wohin ist auch noch offen - ist kein alltägliches Verfahren.

"Wenn alle mitarbeiten, werden wir hier in unserer Gemeinde die Vakanzzeit erfolgreich bestehen", wirbt die Vorsitzende der Gemeindeversammlung, Gisela Graß, um Solidarität und aktive Unterstützung vonseiten der Gemeindemitglieder.