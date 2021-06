Beim Vor-Ort-Termin in der Lilienstraße am Mittwochnachmittag war einiges los. Eingeladen hatte die Bürgerinitiative. Foto: Pilz

Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Es war eine gewisse Ungeduld der Bürgerinitiative (BI) um Isabelle Forer und Jenny Elster am Mittwochnachmittag beim Vor-Ort-Termin in der Lilienstraße herauszuhören. Auch Anwohner, Gemeinderäte, Amtsleiter und Bürgermeister-Stellvertreter Dietrich Herold waren dabei. Die BI wünscht einen "Platz der Generationen" – mit Spielplatz und Sitzmöglichkeiten. Und das schon länger. Einfach einen Treffpunkt für Jüngere und Ältere in Neu-Edingen. Wo, das sollen die Bürger sich nun überlegen. Ihre Antworten wird die BI bündeln und ins Rathaus übermitteln.

Der Gemeinderat, erklärte Bürgermeister-Stellvertreter Dietrich Herold, ist an das Votum der Bürger zwar nicht gebunden, aber er sei gut beraten, in ihrem Sinne zu entscheiden. Am Mittwochnachmittag ging es um Zweierlei: Um die Spielfläche in der Lilienstraße und um erwünschte verkehrsberuhigende Maßnahmen. Beides ist ein wenig komplex.

Die vorhandene Spielfläche umfasst rund 1000 Quadratmeter Gemeindegrund. Sie ist bestückt mit einem Wipptier, einer Schaukel, einer bescheidenen Sitzgelegenheit, einigen alten Bäumen und einer Eibe. Die Verwaltung hatte vor geraumer Zeit vorgeschlagen, das Areal zu bebauen. Entweder zur Hälfte, wobei dann noch eine rund 400 Quadratmeter große Spielfläche übrig bliebe, oder auch komplett. Die Anwohner wünschen sich aber dann einen Ersatz.

CDU und SPD haben dafür eine Ackerfläche in der Nähe vorgeschlagen. Der Besitzer würde verkaufen. Dort einen naturnahen Spielplatz mit Biotop anzulegen, sei durchaus möglich, sagte Bauamtsleiter Dominik Eberle. Man müsste das Gelände natürlich erschließen – den Feldweg ertüchtigen und auch Stellplätze nachweisen. Thomas Zachler (SPD) und Lukas Schöfer (CDU) erläuterten, weshalb sie ihre Idee für alle Beteiligten für die beste halten: Man generiere Einnahmen für die Gemeinde, schaffe Wohnraum und auf der anderen Seite einen schönen Spielplatz, sagte Schöfer. "Es geht mir um den zeitlichen Aspekt. Viele Kinder brauchen jetzt eine Lösung", sagte eine Mutter. Eine ältere Dame gab zu bedenken, man sei vor 30 Jahren schon einmal hier gestanden und habe nichts gewonnen. Sie drängte darauf, erst die Spielplatzfrage zu lösen, bevor es an eine Bebauung gehe.

Denkbar sei auch, sagte Dietrich Herold eingangs, dass man die bestehende Spielfläche einfach umzäune und mit weiteren Spielgeräten aufwerte. Der Bauhof rechne hier mit Kosten von 50.000 Euro. Einen neuen Spielplatz anzulegen würde laut Bauamtsleiter mindestens 140.000 Euro kosten, zuzüglich der Kosten für die Erschließung.

Aus dem Verkauf der Grundstücke könnte die Gemeinde wohl bis zu 325.000 Euro erwirtschaften, sagte Herold. Man müsse abwägen, ob man hier nicht einfach nur Geld wechsele. Ebenfalls ein großes Thema war zu Beginn die Verkehrssituation: Herold machte klar, dass die Gemeinde hier nicht die alleinige Entscheidungsbefugnis hat, sondern die Straßenverkehrsbehörde des Rhein-Neckar-Kreises.

Nicole Brecht, Leiterin des Bürger- und Ordnungsamtes, teilte mit, man habe nun eine Geschwindigkeitstafel installiert, deren Daten nach einer Weile ausgewertet und dem Straßenverkehrsamt vorgelegt werden. Eine Verkehrstagesfahrt soll weitere Erkenntnisse über mögliche verkehrsberuhigende Maßnahmen bringen.

Herold ließ erkennen, dass die Gemeinde am Thema dranbleiben will. Die UBL-FDP/FWV hat beantragt, die Wohn- und Verkehrssituation in Neu-Edingen flächendeckend unter die Lupe zu nehmen, um sie schließlich zu verbessern. Einfach ist die Lage auch in der Lilienstraße nicht: Sie ist eng, die Fahrzeuge stehen teils auf dem Gehweg und behindern Fußgänger. Eine Unterschriftenaktion von 125 Beteiligten forderte, die Straße zur Spielstraße auszuweisen. Die Anwohner beklagten mangelnde Rücksichtnahme und einen unsichereren Schulweg nach Friedrichsfeld. Ein älterer Herr erklärte, man könnte den Feldweg der alten Heeresstraße modernisieren, dann wäre er für Kinder sicher zu befahren.

Angesprochen wurde auch, dass Garagen nicht für Autos genutzt würden und immer wieder Partys auf der Spielfläche stattfinden, die vermüllt zurückbleibe. Der Gemeindevollzug soll häufiger kontrollieren, forderten die Bürger. Herold sagte, er könne nicht überall sein, die Gemarkung sei groß. Eineinhalb Stunden später war der Vor-Ort-Termin zu Ende – ein gutes Gespräch und ein Anfang, resümierten einige Teilnehmer.