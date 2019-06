Edingen-Neckarhausen. (mwg) Wenn sich Natur und Mensch in die Quere kommen, hat Erstere meist das Nachsehen. In Edingen ging das Zusammentreffen für Wespen vergangene Woche aber glimpflich aus. Kinder hatten in einem Gebüsch neben dem Eingang der Kernzeitbetreuung der Pestalozzi-Schule ein faustgroßes Nest entdeckt. Zunächst wurde befürchtet, es müsste zerstört werden. Am Ende aber konnte es Paul Hennze von der Mannheimer Gruppe des Naturschutzbunds Deutschland (Nabu) umsiedeln.

Gerufen wurde Hennze von Stefan Brendel von der Edingen-Neckarhäuser Nabu-Gruppe. Oft sei es möglich, ein Wespennest an Ort und Stelle zu lassen, heißt es in einer Pressemeldung des Nabu. Im Schulhof war das nicht möglich; die Gefahr, dass sich die Kinder den Tieren nähern und dann gestochen werden, war zu groß. Und das, obwohl es sich um ein Nest der sogenannten Mittleren Wespen handelte. Das ist eine friedliche Art, solange sie sich nicht bedroht fühlt. Aggressiv ist dagegen die Gemeine oder Deutsche Wespe, die hierzulande am häufigsten auftritt.

Mit Handschuhen und Gesichtsschutz ausgerüstet schnitt Hennze das Nest aus dem Gebüsch, packte es mit dem Ast in einen Sack und brachte es in Richtung Dossenwald nach Friedrichsfeld. Dort hängte er es wieder auf. Bei einer Umsiedlung ist es wichtig, dass das Nest weit genug vom Ursprungsort entfernt ist. Sonst könnte es passieren, dass die Tiere zur Schule zurückfliegen und sich dort wieder einen Unterschlupf bauen.

Dass das Nest nicht zerstört werden musste, war ganz im Sinne von Brendel. Derzeit macht sich nämlich unter anderem der Nabu in Baden-Württemberg für das Volksbegehren "Rettet die Bienen" stark. Dabei geht es allgemein um den Schutz von Insekten. Die Mittlere Wespe steht zwar nicht auf der Roten Liste der gefährdeten Tiere, die Art kommt in Deutschland aber seltener vor.