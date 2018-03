Edingen-Neckarhausen. (nip) Als der Bauhoftrupp morgens anrückte, freute sich Heiner Kraus noch. Der Anwohner in den Wingertsäckern glaubte zunächst, dass die Arbeiter beauftragt seien, einen "richtigen Fußgängerüberweg" zwischen der Seckenheimer Straße auf Höhe der Bäko und dem gegenüberliegenden Kelterweg zu schaffen. Stattdessen musste Kraus feststellen, dass sie den gepflasterten Übergang auf dem Grünstreifen entfernten. "Das ging ruckzuck", sagte Kraus in der Bürgerfragestunde zu Beginn der jüngsten Gemeinderatssitzung.

Der gepflasterte Übergang auf dem Grünstreifen auf Höhe der Bäko und dem Kelterweg wurde entfernt. Für die Bewohner der Wingertsäcker ist das ein Problem. Grafik: RNZ Repro

Der Neckarhäuser war verärgert, denn jetzt sei das Überqueren der Kreisstraße schwierig und gleiche einem "Spießrutenlauf". Einen "echten" Übergang mit Zebrastreifen gebe es erst wieder auf Höhe der Neckarstraße/Porschestraße. "Alle, die bei uns in der Ecke wohnen, sind da rübergegangen. Und es werden noch mehr, wenn die Wiese gegenüber der Bäko bebaut ist", argumentierte Kraus. Eine Querung mit Zebrastreifen sei an dieser Stelle "sinnvoll und wichtig". Ordnungsamtsleiter Frank Kucs entgegnete, die Gemeinde sei daran interessiert, an der von Kraus beschriebenen Ecke einen Zebrastreifen zu bekommen. "Doch dazu fehlen uns im Moment die Fußgängerzahlen." Bei der letzten Verkehrstagesfahrt habe man den Punkt gegenüber der Straßenverkehrsbehörde dennoch angeschnitten, weil von den Bürgern und aus dem Gemeinderat heraus der Wunsch nach einer sicheren Querung geäußert worden war. "Wir haben bei dieser Verkehrstagesfahrt vereinbart, dass sich die Gemeinde wieder an die Straßenbehörde wendet, wenn die Bebauung der Wiese erfolgt ist", erklärte Kucs.

Gleichzeitig habe die die Behörde jedoch angeordnet, dass die Pflasterung des Grünstreifens zu entfernen sei, weil die Gemeinde den Fußgängern damit eine Querung ermögliche und etwas anbiete, das so nicht gewollt sei. "Wir nehmen das Thema sehr ernst. Am besten, wir treffen uns vor Ort", bot Bürgermeister Simon Michler Kraus an. Der gab zurück: "Wir werden am Ball bleiben."