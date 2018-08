Edingen-Neckarhausen. (zg/man) Die Feuerwehr Edingen-Neckarhausen und der DLRG-Ortsverein haben am vergangenen Freitag eine Wasserrettungsübung abgehalten. Laut einer Pressemitteilung beteiligten sich 30 Feuerwehrleute an der Übung in der Fischkinderstube.

Seit der Einweihung der "Fischkinderstube" im Juni steht die Feuerwehr Edingen-Neckarhausen vor einigen neuen Aufgaben. Denn auf das Seitengewässer des Neckars, das als Rückzugs- und Laichgebiet für Fische dient, können die Feuerwehrleute nicht mit ihrem motorisierten Mehrzweckboot fahren. Für Rettungseinsätze im Bereich der Fischkinderstube hat die Feuerwehr daher ein Schlauchboot angeschafft, das die Natur bestmöglich schont.

Zu der Schulung hatte die Feuerwehr ein vierköpfiges Ausbildungsteam des DLRG-Ortsvereins Ladenburg/Edingen-Neckarhausen eingeladen. Dieses zeigten den Feuerwehrleuten, wie sie sich im Wasser sichern können. Ein Problem für die Feuerwehrleute bei Wassereinsätzen ist ihre Arbeitskleidung. "Die saugt sich schnell voll und ist unter Wasser nur schwer zu erkennen", erklärte DLRG-Referent Patrick Islinger. Auch ein Feuerwehrhelm kann schnell zu einer tödlichen Falle werden: "Unsere Helme sind am Kinn mit einem Gurt befestigt. Bei starker Strömung kann dieser dem Träger im Wasser jedoch die Luft abschnüren", sagte Jeremy Eckstein, Sprecher der Feuerwehr Edingen-Neckarhausen, gestern gegenüber der RNZ. Daher sei das Tragen von Helmen für die Feuerwehrleute in Gewässernähe ein absolutes Tabu.

Bei der Schulung übten die Feuerwehrleute auch, gezielt Leinen auszuwerfen. "Oft dauert es lange, bis ein Boot einsatzbereit ist. Mit einer Feuerwehrleine kommt man theoretisch an jede Stelle der Fischkinderstube", so Islinger. Das Gewässer ist 320 Meter lang und misst an seiner breitesten Stelle 55 Meter. Drei Holzstege ragen in die Fischkinderstube hinein.

Auch ihre Schwimmfähigkeiten mussten die Feuerwehrleute unter Beweis stellen. Zudem fuhren sie mit aufblasbaren Rettungsbooten und Paddeln über das Gewässer. Normalerweise ist dies, wie auch das Schwimmen oder das Betreten der Eisflächen im Winter, streng verboten. Für die Übung am Freitagabend hatte das Ordnungsamt jedoch eine Ausnahmegenehmigung erteilt. Zum Abschluss der zweistündigen Übung demonstrierten die DLRG-Bootsführer Esther Brummer und Jochen Quintel noch, wie man im Wasser treibende Menschen retten und sicher ins Boot holen kann.

In ihrer Pressemitteilung zogen die Rettungskräfte ein positives Fazit: "Wir freuen uns, die Zusammenarbeit künftig auch außerhalb der Einsätze weiter auszubauen", sagte DLRG-Ortsvorsitzender Jochen Knausenberger. Und auch die Feuerwehrleute zeigten sich zufrieden: "Die Wasserrettung ist ein wichtiger Bestandteil unserer Einsätze und Übungen. Deshalb sind wir der DLRG für ihre Unterstützung heute sehr dankbar", erklärte Feuerwehrkommandant Stephan Zimmer. Ehrensache, dass die Feuerwehr ihre Gäste im Anschluss zu einem Imbiss im Edinger Gerätehaus einlud.