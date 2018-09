Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. "Sie ist eine gute Seele, wir haben uns von Anfang an verstanden", strahlt Anneliese Kunze und drückt Birgit Bannert an sich. "Und ich habe Sie direkt gern gehabt", gibt Bannert zurück. Zwei, die sich gut verstehen - eine wesentliche Voraussetzung für das Gelingen der kommunalen Nachbarschaftshilfe "Bürger helfen Bürgern", die in diesem Jahr angelaufen ist.

Die knapp 92-jährige Anneliese Kunze ist froh über das neue Angebot. Und Bannert ebenfalls. "Ich war selbst mit meinen Eltern in einer Notsituation und sehr erschöpft", erzählt sie beim Treffen im Haus von Anneliese Kunze. Sie sei deshalb zum Rathaus gegangen, um zu fragen, ob es eine Nachbarschaftshilfe gebe. Das war Anfang 2017, und die Gemeinde war damals noch nicht soweit.

Dass die Hilfe nun steht, ist einer Idee der SPD-Fraktion zu verdanken, die in ihrer Haushaltsrede im Februar 2014 die Einrichtung einer kommunalen Nachbarschaftshilfe vorgeschlagen hatte. Dabei sollte es um Alltagsunterstützung für Personen mit Hilfebedarf gehen, gedacht als niedrigschwelliges Angebot und auch für den kleineren Geldbeutel erschwinglich. Gemeindesozialarbeiterin Doris Nießen (vormals Schmude) und die heutige Hauptamtsleiterin Elke Hugo machten sich gemeinsam mit einem eigens dafür eingerichteten Arbeitskreis daran, ein passendes Konzept zu entwickeln.

Im Frühjahr dieses Jahres stellten Nießen und Hugo es im Seniorenbeirat der Gemeinde vor. Klar war, dass man es langsam angehen lassen und zunächst einen Stamm von Helfern aufbauen wollte. "Anfangs waren es rund 20, die Interesse an einer Mitarbeit gezeigt haben, aber einige sind auch wieder abgesprungen", meint Doris Nießen. Gerne dürften es noch mehr werden, die beim Einkaufen oder Schriftverkehr helfen, mit Hilfesuchenden spazieren gehen, sie zu Ärzten und Behörden begleiten oder Arbeiten in Haus und Garten übernehmen.

Die kommunale Nachbarschaftshilfe ist keine Konkurrenz zu Pflegediensten und kann von Menschen jeden Alters in Anspruch genommen werden. In ihrer Kartei hat Nießen derzeit acht Personen, die Unterstützung wollen, darunter auch Anneliese Kunze. Birgit Bannert fährt sie zum Einkaufen oder auch zum Arzt, mäht den Rasen oder wässert ihn.

Die Seniorin hat Probleme beim Laufen, ist aber hellwach und nicht nur bei den Katholischen Frauen in Edingen ein gern gesehener Gast - was nicht zuletzt an den sagenhaften Gedichten liegt, die sie ad hoc aus dem Ärmel schüttelt und sich die humorvollen Zeilen noch dazu erstaunlich gut merken kann.

"Ich bin eine heitere Seniorin, im soundsovielten Lebensjahr", stellt sie mit einem Augenzwinkern fest. Aber sie ist auch eine Seniorin, deren Familie weit verstreut ist. "Ich habe nette Nachbarn hier, die einiges für mich erledigen. Aber überbeanspruchen will ich sie auch nicht", sagt Anneliese Kunze.

Im Juni erfuhr sie beim Seniorennachmittag der Gemeinde vom neuen kommunalen Angebot der Nachbarschaftshilfe und meldete Bedarf an. Dabei sei es nicht einfach zuzugeben, dass man Hilfe brauche, sagt sie."Man will ja stark bleiben."

Mit Birgit Bannert habe es von Anfang an wunderbar funktioniert. "Sie ist ein Glücksfall für mich", meint die Seniorin. "Es ist schön, wenn es zusammenpasst, muss es aber nicht. Beide Seiten können auch nein sagen", erklärt Doris Nießen. Bei einem ersten Kennenlerntermin können sich Helfer und Hilfesuchende erst einmal "beschnuppern" und prüfen, ob sie sich sympathisch sind.

Bannert, die seit langem in Edingen wohnt, ihren Papa aber zumeist in der Ferne pflegt, würde sich wünschen, dass es auch in dessen Heimatort eine Nachbarschaftshilfe gebe. "Das ist etwas sehr Kostbares", findet sie.

Für ihren ehrenamtlichen Einsatz erhält sie eine kleine Aufwandsentschädigung von sieben Euro pro Stunde. Wer Hilfe in Anspruch nimmt, bezahlt insgesamt acht Euro in der Stunde, davon behält die Gemeinde einen Euro für ihren Verwaltungsaufwand. Doris Nießen, seit kurzem im Ruhestand, betreut die kommunale Nachbarschaftshilfe im Rahmen eines Minijobs weiter.

Info: Infos zur Nachbarschaftshilfe "Bürger helfen Bürgern" unter www.edingen-neckarhausen.de, Kontakt per Email an: nachbarschaftshilfe@edingen-neckarhausen.de oder Telefon 06203/808235.