Edingen-Neckarhausen. (nip) Als sich Ende Mai vergangenen Jahres einige interessierte Bürger zur ersten "Klimaschutz-Werkstatt" trafen, nahm der Maßnahmentitel "klimafaire Mobilität der Gemeindeverwaltung" den obersten Platz ein.

Zwischenzeitlich ist am Rathaus in Edingen eine Strom-Ladesäule errichtet worden, an die das nun erste rein elektrobetriebene Fahrzeug der Gemeinde, ein weißer "Seat Zoe", zum Nachladen andocken kann. Laut Dietmar Clysters vom örtlichen Autohaus Clysters hat das Fahrzeug eine Reichweite von 300 Kilometern. "Im Eco-Modus kann die Distanz noch größer sein", erklärte er. Eingesetzt wird das Auto hauptsächlich im Bereich zwischen den angrenzenden Großstädten. Unterstützt wurde die Anschaffung des Elektroautos durch die MVV Energie AG, seit vielen Jahren Energiepartner der Gemeinde bei der Strom- und Gasversorgung. Daniel Jung, beim Mannheimer Energieunternehmen zuständig für Netzstrategie und Konzessionen, sagte bei der Übergabe: "Wir wollen möglichst vielen Menschen die Entscheidung erleichtern, ,Ja‘ zur E-Mobilität zu sagen und somit die Energiewende aktiv mitzugestalten. Daher arbeiten wir intensiv am Ausbau der Elektromobilität in der Metropolregion Rhein-Neckar."

Das Thema "Elektromobilität" werde in der Gemeinde zukünftig eine große Rolle spielen, sagte Bürgermeister Simon Michler bei der Übergabe des Fahrzeugs. Die Gemeinde wolle einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz leisten und mit gutem Beispiel vorangehen, so Michler weiter, der allen Beteiligten für deren Unterstützung dankte. Bei einer ersten Probefahrt zeigte er sich von der geringen Lautstärke des Elektroautos beeindruckt. Gleichzeitig sei das Auto, bedingt durch sein geringes Gewicht, zügig unterwegs.