Edingen-Neckarhausen. (RNZ) Mit roter Farbe haben Unbekannte am Montag, 12. Februar, die Fassade eines Mehrfamilienhauses im Amselweg in Edingen besprüht. Die Schmiererei beinhaltet einen getaggten Schriftzug "Small Joint", der daneben in Klarschrift wiederholt wurde.

Zum genauen Tatzeitraum konnte der Hausbesitzer laut Polizei keine Angaben machen. Auch die Höhe des Schadens steht noch nicht fest. Zeugen melden sich bei der Polizei in Ladenburg unter Telefon 06203 / 93050.