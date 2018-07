Edingen-Neckarhausen. (nip) Der Turnverein Neckarhausen (TVN) wird aus Kostengründen auf einen Anbau an seine Turnhalle verzichten, wie Vorsitzender Hans Nicht den Anwesenden bei der Hauptversammlung bekannt gab. Der Anbau war zwar gewollt, doch hatten die Mitglieder der Vorstandschaft vor zwei Jahren auch zugestimmt, erst einmal die Kosten zu ermitteln. Und die liegen bei 1,2 Millionen Euro. "Nicht machbar", sagte Nicht.

Was hingegen machbar erscheint, ist die sukzessive Sanierung der Turnhalle. Auch da liege man bei rund 642.000 Euro, wie Mitglied und Architekt Andreas Daners anhand von Vergleichsrechnungen ermittelt hatte. "Der Markt ist der Wahnsinn", sagte er mit Verweis auf immens gestiegene Baukosten.

In diesem Jahr sollen die Heizung für 12.000 Euro teilweise erneuert und Brandschutzauflagen für 25.000 Euro umgesetzt werden. Diese Auflagen hatten dafür gesorgt, dass beim TVN die Fastnachtssaison fast gänzlich ins Wasser fiel, weil sich der Karnevalsverein Kummetstolle mit der Eduard-Schläfer-Halle ein anderes Domizil gesucht hatte. "Immerhin wurde dadurch aber auch unser Boden geschont", meinte Nicht.

Mit der Ermächtigung zur Kreditaufnahme seitens der Versammlung für die abschnittsweise Hallensanierung - unter anderem fallen noch der Sanitärbereich, der Hallenboden, die Verglasung und das Dach an - bekräftigte der TVN sein Bekenntnis zum Verbleib am Standort.

Er habe davon gehört, dass sich die SPD-Fraktion Gedanken um eine neue und multifunktionalere Halle (als Lärmriegel an der L 597 neu, Anm. d. Red.) mache, sagte Nicht. Es werde demnächst ein Gespräch mit den Kummetstolle und SPD-Fraktionschef Thomas Zachler stattfinden. Die Sanierung der über 50 Jahre alten Turnhalle hat bereits 2017 begonnen: In dieser Zeit wurden die Tore zu den Geräteräumen ersetzt und neue LED-Leuchten eingebaut. "Wir müssen in die Zukunft sanieren und uns nicht über Kleinigkeiten aufregen", meinte der frühere TVN-Vorsitzende Philipp Brümmer auf Vorhalt eines Mitglieds, das sei alles sehr teuer.

Eingangs ging Nicht ausführlich auf das Jubiläumsjahr 2017 ein, in dem der Verein sein 125-jähriges Bestehen abwechslungs- und erfolgreich feierte. Dank einiger Zuwendungen blieben die Ausgaben mit 6000 Euro in überschaubarem Rahmen. Der Kassenbericht von Andrea Radvan fiel positiv aus; für den scheidenden Kassenprüfer Michael Fuder wurde Anne Wagner nachgewählt und die Abteilungsleiter in ihren Ämtern bestätigt. Deren Berichte lagen schriftlich aus.

Nicht informierte, dass die Leichtathletikabteilung aufgegeben werden musste, weil deren Leiter Hajo Remmers den Verein verlassen hat. Dafür sei es trotz erheblichen bürokratischen Aufwands gelungen, beim Badischen Behinderten- und Rehabilitationsverband ein Zertifikat zur Anerkennung einer Reha-Sportgruppe zu bekommen. Was noch auf der Agenda steht, ist die Aufstockung von Funktionären und Helfern sowie des Wirtschaftsausschusses um Adi Pribil.

Schwierig sei der hohe Aufwand für "Rund ums Schloss", der mit der bestehenden Gruppe aus älteren Mitgliedern kaum noch leistbar sei, so Nicht. Eine eigens eingesetzte Arbeitsgruppe soll im Mai Ergebnisse liefern, wie es weitergeht.

Einer seit 2012 erstmals vorgenommen moderaten Beitragserhöhung, Familienbeiträge ausgenommen, stimmten die Anwesenden zu. Im Vergleich bleibt der TVN damit immer noch unter den Beiträgen anderer Turnvereine in der Umgebung. Erwachsene bezahlen ab 1. Januar 2019 jährlich 84 Euro statt 75 Euro, Kinder statt 45 Euro dann 48 Euro.

Kritik hörte man bei Nichts Bericht heraus, als er von der vom Gemeinderat mehrheitlich beschlossenen Fünf-Prozent-Kürzung im Verwaltungshaushalt sprach, die auch Vereine trifft. Zudem habe man beim 24-Stunden-Schwimmen die Nutzung der Eduard-Schläfer-Halle bezahlen müssen, obwohl es eine Veranstaltung für die gesamte Gemeinde gewesen sei.