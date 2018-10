Von Matthias Kehl

Edingen-Neckarhausen. Bereits lange vor Spielbeginn ist Cengiz Coban am Kunstrasenplatz an der Plouguerneau-Allee zugegen. Herzlich begrüßt er die Zuschauer, fast alle davon mit Handschlag und einem kurzen Plausch. Es ist das Premierenjahr des Fußballvereins Türkspor Edingen, das der Vereinsvorsitzende mit Leidenschaft organisiert und begleitet.

Bei strahlendem Sonnenschein finden sich gut hundert Zuschauer zur Partie gegen Kreisligakontrahent Phönix Mannheim II am Sport- und Freizeitzentrum ein. "Alles hat sich gut entwickelt. Normalerweise sind es sogar doppelt so viele" , so der Vorsitzende des Vereins, der vor gut zwei Monaten in der B-Klasse den Spielbetrieb aufnahm.

Gründungsvater Coban, der sich zu Jahresbeginn durch die Formalien von Vereinssatzungen arbeitete und den Fußballclub ins Leben rief, hatte mit einigen Widerständen zu kämpfen. Der Vorwurf, die Vereinsgründung wirke der Integration entgegen, sei unberechtigt, sagt der Vorsitzende nach wie vor. "Die Jungs wollen in erster Linie Fußball spielen, kennen sich untereinander teilweise schon lange aus dem Jugend- und Herrenbereich in Edingen."

Auf dem Spielfeld präsentiert sich die neu formierte Truppe als Einheit. Torwart Tarkan Hamza, 40, der bereits in der zweiten türkischen Liga aktiv war, gibt während der Partie immer wieder Kommandos. Im Defensivverbund sorgt neben Routinier Sebastian Brix, 35, Abdullah Calhanoglu für Stabilität. Der 37-Jährige Onkel des aus der Bundesliga bekannten Stars Hakan Calhanoglu, mittlerweile beim AC Mailand aktiv, vereint Zweikampfstärke und Passsicherheit. Mittelfeldmotor Fatih Kandogmus, 26, zählt zu der dynamischen jungen Generation im Team, ebenso wie Stürmer Andrew Harris. Der pfeilschnelle 25-Jährige trifft vor der Pause gleich dreimal.

Im 30 Mann fassenden Kader spielen Jungs mit türkischen und albanischen Wurzeln zusammen mit jenen ohne Migrationshintergrund. "Die Ansprachen in der Kabine mache ich auf Deutsch", sagt Trainer Serif Gürsoy. "Auch in unserer Whatsapp-Gruppe soll auf Deutsch kommuniziert werden, damit jeder es versteht", so Gürsoy, der als Ruhepol an der Seitenlinie die Richtung vorgibt.

"Wir haben einen starken Zusammenhalt", sagt Stürmer Harris, der neben der deutschen auch die englische Staatsbürgerschaft besitzt. Rechtsaußen Phillip Lemberger, der mit einem sehenswerten Schlenzer den 4:0-Halbzeitstand besorgt, pflichtet ihm bei: "Die Stimmung im Team ist top, ich würde nirgendwo anders spielen wollen".

Am Spielfeld guckt auch Vater Klaus Lemberger, ehemals zehn Jahre Jugendtrainer der Fortuna, seinem Sohn zu. "Einige der Jungs, auch die mit türkischen Wurzeln, habe ich damals selbst trainiert. Hier herrscht großes Potenzial."

Mit einer rot-weißen Trommel feuern die Anhänger von Türkspor auch nach der Pause weiter kräftig an. "Hep Beraber" (türkisch: Alle zusammen) rufen sie, was die Zuschauer zum Klatschen animiert. "Nicht nachlassen", "Tamam" (türkisch: in Ordnung) gibt auch Cengiz Coban am Seitenrand nach der komfortablen Halbzeitführung weitere Anfeuerungsrufe.

Mit einem letztlich ungefährdeten 6:0 geht Türkspor als Sieger vom Platz. Das Team von Trainer Gürsoy befindet sich nun nach neun Spieltagen mit 18 Punkten auf Platz fünf und damit in der anvisierten Spitzengruppe der Liga.

Als aus der Kabine der Gastgeber bereits lautstarke Jubelgesänge zu hören sind und schon alle Zuschauer den Platz verlassen haben, eilt Coban noch mal aufs Feld, räumt auf und schließt die Pforte zum Kunstrasen ab. Erst danach, angekommen am Frikadellen- und Bratwurststand, wirkt er vollends entspannt. "Das wäre geschafft", sagt Coban, der mit Türkspor Edingen weitere Erfolge feiern will.