Edingen-Neckarhausen. (nip) Süßkartoffeln kommen ursprünglich aus Lateinamerika und gelten inzwischen auch hierzulande als "Super Food", als besonders gesundes Gemüse mit einem hohen Anteil an Vitaminen und Ballaststoffen bei vergleichsweise niedrigem Zuckergehalt. Weil Hotelfachfrau Sabine Engel nach ihrem langen beruflichen Aufenthalt in England die tolle Knolle in unseren Breitengraden vermisste, gerade auch deshalb, weil sie sich aus gegebenem Anlass mit gesunder Ernährung für Kinder beschäftigte, gibt es jetzt im Bauernladen der Familie Koch in Edingens Bahnhofstraße 50 neuerdings auch Süßkartoffeln.

Oder Bataten, wie sie ebenfalls genannt werden. "Ich habe meinen Mann gefragt, warum er nicht einfach mal Süßkartoffeln anbauen könnte", erzählt Sabine Engel im Gespräch mit der RNZ. Schwiegermutter Marianne Koch nickt: "Wir haben uns dann eingehend informiert über die Bedingungen, die diese Pflanze braucht."

Im Mai dieses Jahres folgte auf einem Viertelhektar Fläche der erste Praxistest. Und das Ergebnis? "Besser als gedacht", stellt Holger Koch fest. Der Landwirt und Metzgermeister, der den Familienbetrieb mit seinen Eltern Marianne und Hans führt, war überrascht vom Ertrag und unkomplizierten Wachstum der Süßkartoffeln. "Wir brauchten nicht einmal Pflanzenschutz", ergänzt Marianne Koch, die als gelernte Hauswirtschafterin die Zubereitung der je nach Farbe leicht süßlich, nach Muskat oder nach Maronen schmeckenden Früchte aus der Familie der Windengewächse übernommen hat. So finden sich jetzt im Warenautomaten vor dem Hofladen vakuumierte Süßkartoffelknödel oder Maultaschen.

In der neu eingeführten Veranstaltungsreihe "Bauer Koch lädt ein" gab es jüngst Süßkartoffel-Kürbissuppe, Ofenschlupfer, Süßkartoffelgratin und -burger sowie Süßkartoffelstampf und -pommes. "Wir testen das alles vorher am Familientisch", erzählt Marianne Koch. Als Landwirt müsse man heutzutage Nischen besetzen und Trends aufgreifen: Kochs haben sich mit dem Bauernladen, der Festscheune und dem Partyservice dreigleisig aufgestellt. "Wir versuchen, unsere veredelten Produkte vom Saatkorn bis zur Gabel zu vermarkten", sagt Holger Koch. Der Betrieb hat Schweine und Hühner in der Haltung, von letztgenannten Freilandeier im Angebot, Kartoffeln und Zwiebeln nebst eigen erzeugter Produkte wie Spätzle und Nudeln. Die Tiere, sagt Marianne Koch, bekommen ausschließlich das selbst angebaute Futter.

Die Resonanz auf das neue Erzeugnis sei bislang sehr positiv; fraglos ergibt es auch mehr Sinn, die Nachfrage nach Süßkartoffeln regional zu bedienen, denn die Klimabilanz importierter Produkte von Feldern in Israel oder Südamerika ist wegen des Transportwegs und der Plastikverpackung durchaus problematisch.

"Wir werden den Anbau auch beibehalten, wollen aber mal abwarten, wie sich die Süßkartoffeln im Lager geben. Danach richtet sich auch die Anbaufläche fürs nächste Jahr", erklären die Kochs. Und natürlich müsse man schauen, wie sich der weitere Absatz gestalte. Fortgesetzt wird auch die themenbezogene Reihe "Bauer Koch lädt ein", der nächste Termin steht jedoch noch nicht fest.