Edingen-Neckarhausen. (sbl/van/pol) Der Brand eines Trafohauses in der Hauptstraße im Ortsteil Edingen hat am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr Stromausfälle in Teilen der Gemeinde ausgelöst. Das berichtet die Polizei.

Anwohner waren aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Im Einsatz waren die Feuerwehren von Edingen-Neckarhausen und Ladenburg, welche mit insgesamt neun Fahrzeugen und 45 Mann vor Ort waren. Sie konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen und gegen 20.30 Uhr löschen.

Die Brandursache ist nach Angaben der Beamten noch unbekannt. Der zuständige Energiebetreiber konnte den Sachschaden bislang nicht beziffern.

Teile der Gemeinde Edingen waren bis etwa 21.20 Uhr ohne Stromversorgung. Die Integrierte Rettungsleitstelle Rhein-Neckar informierte die Bevölkerung über die Warnsysteme Kartwarn und Nina.

Update: 17. Oktober, 8.34 Uhr