Edingen-Neckarhausen. (sbl) Der Brand eines Trafohauses in der Hauptstraße im Ortsteil Edingen hat am Dienstagabend Stromausfälle in Teilen der Gemeinde ausgelöst. Das berichtet die Polizei. In den Sozialen Netzwerken teilte die Feuerwehr Edingen-Neckarhausen mit, dass sie den Brand rasch unter Kontrolle gehabt habe. Der Energieversorger habe bereits begonnen, die Stromversorgung wieder herzustellen. Anwohner waren aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Ursache war zunächst unklar.