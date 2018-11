Edingen-Neckarhausen. (joho) Einen Jahresgewinn von 267.993 Euro für das Wirtschaftsjahr 2017 bilanziert die Sonderrechnung des Eigenbetriebs Wasserversorgung, die von der Verwaltung in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates vorgestellt wurde. Daraus entspann sich eine Diskussion um die hohen Wasserverluste.

Bernd Grabinger (CDU) rechnete vor, dass mit dem Wasserverlust von 60.000 Kubikmeter im Jahr 400 Haushalte pro Monat versorgt werden könnten. Dass an der Leitungsversorgung und den Pumpwerken in Edingen und Neckarhausen jahrelang nichts gemacht worden sei, sei ein Thema, das im Wasserversorgungsverband angesprochen werden müsse, fand Hans Stahl (UBL/FWV-FDP).

Michael Bangert (SPD) machte die Wasserpreiserhöhung als Ursache für den Jahresgewinn aus. "Ohne die Preiserhöhung wären wir 0:0 rausgegangen." Zudem habe es geheißen, man brauche den hohen Wasserpreis, um Reparaturen zu bezahlen, aber es sei nichts passiert. "Jetzt müssen wir an die Reparaturen ran. Sonst werden wir im nächsten Jahr die Senkung des Wasserpreises beantragen", sagte Bangert.

Er könne seinen Vorrednern nur zustimmen, sagte Thomas Hoffmann (OGL). Die hohen Wasserverluste, wie sie auch im Strukturgutachten ausgewiesen seien, stellten ein Problem dar. Hoffmann sprach sich für eine vollständige Problemlösung aus. "Wir können nicht immer wieder einfach ein Pflaster aufkleben."

Wie Bauamtsleiter Dominik Eberle auf RNZ-Anfrage erläuterte, seien die verbauten Leitungen teilweise mehr als 50 Jahre alt. Schäden etwa an Hauszuleitungen würden zwar zumeist offen zutage treten, aber bis man Schäden an den Hauptzuleitungen bemerke, ginge oft einiges an Wasser verloren. Zwar werde das komplette Netz jedes Jahr untersucht, und dabei entdeckte Schäden würden repariert, aber man wisse nie, was da alles versickere.

Außerdem kämen bei dem rund zehn Kilometer langen Leitungsnetz immer wieder Schäden hinzu, so Bauamtsleiter Eberle: "Eine Lösung ist nicht wirklich in Sicht."