Edingen-Neckarhausen. (man) Wegen eines Schadens an der Eisenbahnbrücke zwischen Edingen und Seckenheim war am Dienstagmorgen die Landesstraße L637 zeitweise gesperrt. Dies teilte die Polizei am Dienstag auf Nachfrage der RNZ mit. Aus Sicherheitsgründen habe man die Straße von 5.30 bis 10.10 Uhr gesperrt und den Verkehr dementsprechend umgeleitet.

Für die Instandhaltung der Brücke ist die Deutsche Bahn (DB) zuständig. Deren Fachleute nahmen die Brücke während der Sperrung unter die Lupe. "Es ist Putz abgebröckelt und heruntergefallen", erklärte ein DB-Sprecher. Auf die Tragfähigkeit der Brücke habe dies jedoch keine Auswirkungen. Von den Sicherheitsvorkehrungen war auch die Bahn selbst betroffen: Sie musste den Streckenabschnitt zwischen den Bahnhöfen Neu-Edingen und Ladenburg vorübergehend sperren. Vier Züge warteten deswegen oder wurden umgeleitet, drei weitere vielen komplett aus.