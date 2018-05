Edingen-Neckarhausen. (nip) Zum Abschluss ihres Jubiläumsjahres, in dem die Sängereinheit Edingen ihren 150. Geburtstag vielfältig feierte, bescherte der Gesangverein sich und seinen Gästen noch einmal einen besonderen Höhepunkt. Mit Tastenkünstlerin Claudia Hirschfeld, wegen ihrer einzigartigen Fußarbeit an der dreimanualigen elektronischen Wersi-Orgel auch "Primaballerina" genannt, kam eine auch international erfolgreiche Musikerin in die gut gefüllte, aber nicht ganz voll besetzte katholische Sankt-Bruder-Klaus-Kirche.

Vereinsvorsitzender Herbert Jung schilderte eingangs, wie die Vorstandskollegen Edeltraud und Peter Brill von Hirschfelds Können geschwärmt und schließlich etliche weitere Vereinskameraden mit "diesem Virus infizierten", wie Jung formulierte. Und versprach dem Publikum: "Auch sie werden sich anstecken lassen." Erst am Abend zuvor sei eine größere Gruppe aus dem Verein bei einem Hirschfeld-Konzert in Frauenweiler gewesen. Die Künstlerin hat in Edingen wahre Fans gefunden.

Sie kam an diesem Abend nicht allein: Johannes Groß von den German Tenors präsentierte Klassiker vergangener Tage, bei denen alle Zuhörer, die Titel von Rudolf Schock oder Emmerich Kálmán noch aus dem Radio kannten, ins Schwärmen gerieten. Groß sprach von der Musik als Erinnerung, die nach einem Konzertabend eine alte Frau wieder zum Sprechen gebracht hatte. "Das lag vermutlich nicht an meiner Stimme, aber am Titel ‚Ach, ich hab’ in meinem Herzen‘", erklärte er, der andererseits offenbar Probleme mit Filmen wie "Fack ju Göhte" hat. Den habe er nicht gesehen, finde ihn aber "grausam". Früher, also 1955, lief im Kino "Der fröhliche Wanderer", ein ganz anderes Kaliber als heute.

Es war fraglos ein Abend, der zugeschnitten war auf eine bestimmte Zielgruppe, die leichte Unterhaltungsmusik zu schätzen weiß. "Musik ist Macht", sagte Hirschfeld zwischendurch. Musik ist aber auch Kommerz, und entweder man mochte das Programm der beiden Künstler, die fraglos versiert ihr Handwerk verstehen, oder eben nicht. Doch der überwiegende Teil der Zuhörer fand es großartig, davon kündete der Applaus nach Hirschfelds Interpretation von "I will follow him" oder Franz Schuberts "Ave Maria". Ihr Spiel konnten die Zuhörer auf einer Leinwand mitverfolgen: Rasant, wie die 49-jährige mit beiden Füßen über die Pedale huschte, während die Hände oben auf den Tasten andere Figuren formten oder die Manuale bedienten, um noch einen anderen Sound zu erzeugen.

Die gebürtige Westfälin begann das Konzert mit der bekannten "Toccata" von Johann Sebastian Bach: Bach selbst hätte wohl auch gerne auf so einem innovativen Instrument gespielt, plauderte Hirschfeld im Anschluss. Vermutlich hätte er sich aber auch gewundert, was man aus seinem Werk in D-Dur machen kann, wenn man die geniale Struktur dieser Toccata mit einer Fülle von elektronischen Sounds zudeckt. "Das ist Kaufhausmusik", sagte ein Ehepaar, das sich anderes vorgestellt hatte. Andere im Publikum sahen das nicht so, wenngleich nicht wenige bei der wuchtigen Interpretation des Soundtracks von Mel Gibsons umstrittenem Streifen "Die Passion Christi" zunächst zusammenzuckten.

Überschrieben war das Programm mit "Sternstunden" aus Musicals, Opern und Operetten. Ein buntes Potpourri aus alten Gassenhauern und auch Kassenschlagern, begleitet von den Moderationen beider Künstler, die ohne Zweifel professionell nah dran waren an ihren Zuhörern. Handwerk und Moderation waren sicher zwei Pluspunkte dieses Abends, die musikalische Interpretation war einfach Geschmackssache.