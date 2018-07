Edingen-Neckarhausen. (pol/mare) Zwei der drei Räuber, die am Sonntagnacht eine 25-jährige Frau überfallen haben, sind gefasst. Das teilen die Staatsanwaltschaft Heidelberg und das Polizeipräsidium Mannheim in einer gemeinsamen Erklärung mit.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht Heidelberg am Montag Haftbefehle gegen einen 18-Jährigen und einen 17-Jährigen.

Die beiden sind dringend verdächtig, am Sonntag gegen 1.22 Uhr die 25-Jährige mit einem Messer bedroht und ausgeraubt zu haben.

Beide Tatverdächtige sowie ein noch unbekannter Komplize sollen zunächst die junge Frau umringt haben, wobei der 18-Jährige sie aufforderte, ihm die Handtasche zu geben. Als die 25-Jährige kurz zögerte, soll ihr der 17-Jährige das Messer an den Hals gehalten haben, um der Forderung Nachdruck zu verleihen.

Der 18-Jährige soll ihr dann das Handy aus der Hand gerissen und anschließend die Handtasche an sich genommen haben. Dann flüchteten die Täter.

Im Rahmen der Fahndung hatte kurz nach 3.30 Uhr ein aufmerksamer Straßenbahnfahrer gemeldet, dass an der Haltestelle "Ochsenkopf" in Heidelberg vier Männer eingestiegen seien, die den zuvor von der Polizei gemeldeten Täterbeschreibungen entsprechen würden. Die Männer wurden kurz vor 4 Uhr von der Polizei auf dem Bismarckplatz in der Straßenbahn festgenommen. Dabei wurde auch ein Messer sichergestellt.

Die 25-Jährige konnte zwei der drei Täter bei der sogenannten Wahllichtbildvorlage identifizieren. Die beiden anderen festgenommenen Personen wurden wieder freigelassen.

Die beiden Tatverdächtigen wurden am Montagnachmittag der Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Heidelberg vorgeführt. Diese erließ Haftbefehle wegen des dringenden Verdachts des schweren Raubs. Anschließend wurden die Beschuldigten in Justizvollzuganstalten eingeliefert. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und der Kriminalpolizei Heidelberg dauern an.