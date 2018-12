Edingen-Neckarhausen. (man) Damit man sein Rad auch nachts problemlos wieder findet, wünscht sich Gemeinderat Bernd Grabinger (CDU) eine Beleuchtung für die Fahrradparkplätze am Bahnhof Neu-Edingen/Mannheim-Friedrichsfeld. "Wann kommt denn endlich die Beleuchtung?", wollte er in der jüngsten Ratssitzung wissen.

Der Verwaltung seien derzeit die Hände gebunden, erklärt Nicole Brecht, Mitarbeiterin im Bau- und Umweltamt, auf RNZ-Nachfrage. "Die Fläche mit den Fahrradparkplätzen gehört der Deutschen Bahn", sagt Brecht. Bisher habe die sich jedoch geweigert, dort Lampen anzubringen. "Wir können die Fläche aber auch nicht kaufen, sondern allenfalls pachten", so Brecht. Die Gemeinde könnte dann auf eigene Kosten Lampen installieren - zum Preis von rund 50.000 Euro. "Derzeit schauen wir nach Fördergeldern", so Brecht.

Auch der Fraktionsvorsitzende der OGL, Thomas Hoffmann, hatte einen Vorschlag mitgebracht: "Edingen-Neckarhausen sollte Mitglied im Landschaftserhaltungsverband werden", forderte Hoffmann, der auch Mitglied im Vorstand der Ortsgruppe des Naturschutzbunds (Nabu) ist. Der Landschaftserhaltungsverband (LEV) Rhein-Neckar ist ein Bündnis aus Kommunen, Landwirten und Naturschützern. Neben 44 Kreiskommunen gehören dazu unter anderem der Landesnaturschutzverband, der Kreisbauernverband und der Landesfischereiverband.

"Tatsächlich haben wir schon angefragt, ob wir dem LEV beitreten können", sagte Bauamtsleiter Dominik Eberle gestern der RNZ. Darüber könne aber nur dessen Vollversammlung entscheiden. Für die Mitgliedschaft würde die Gemeinde 875 Euro pro Jahr zahlen. Eberle rechnet damit, dass der LEV im Februar über eine Aufnahme berät.

Zum Schluss sprach Gemeinderat Helmut Koch (UBL-FDP/FWV) noch ein Problem an: Die Nabu-Ortsgruppe möchte von der Gemeinde einen Acker pachten, um dort ökologisch zu wirtschaften. Koch - selbst Landwirt in Edingen - und weitere Bauern fürchten, sie könnten so Land verlieren. "Unsere Fraktion kennt aber Eigentümer, die dem Nabu ihre Grundstücke zur Verfügung stellen würden", sagte er. Zum Beispiel im Stangenweg zwischen Edingen und Neu-Edingen. Anfang Januar ist ein Runder Tisch mit Landwirten, Nabu und Verwaltung angesetzt. Dabei wird man sicher über diesen Vorschlag beraten.