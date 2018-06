Edingen-Neckarhausen. (nip) Für Alfons Steinhauser kam die neue Radservicestation an der Max-Hütte oberhalb des Fähranlegers in Neckarhausen gestern gerade recht: Der Kehlheimer war mit seiner Frau auf dem Weg nach Mannheim, sah die Station und erklärte sichtlich erfreut: "Bei Ihnen krieg‘ ich Luft." Sprachs, griff zur Luftpumpe, öffnete das Ventil am Radreifen und stellte fest: "Es klappt."

Bürgermeister Simon Michler und Umweltbeauftragte Vivien Reinhard freuten sich mit. Die Kommune hatte sich um die Aufstellung von einer der insgesamt 24 Stationen beworben, die der Rhein-Neckar-Kreis in Kooperation mit der Initiative "RadKultur" des Verkehrsministeriums derzeit in der Region einrichtet - und war zum Zug gekommen. In Neckarhausen steht eine der großen Servicestationen, deren Anschaffungskosten von 1000 Euro zur Hälfte vom Land über den Kreis bezuschusst werden. "Wir haben rund 500 Euro plus Montage investiert", sagte Reinhard. "Der Standort hier ist ideal", ergänzte der Bürgermeister. An der Fähre sei immer viel los, der Radverkehr Richtung Mannheim, Heidelberg oder Schwetzingen beträchtlich.

Die Radservicestation bietet unter anderem eine Aufhängung fürs Rad, eine Luftpumpe für alle gängigen Ventile sowie diverse Werkzeuge wie Schraubendreher, Reifenheber, einen Winkelschlüsselsatz und einen Rollgabelschlüssel. Michler sieht die neue Station als gute Ergänzung zu den beiden anderen an der Fischkinderstube und am Fahrradladen von Max Linn in Edingens Hauptstraße. Linn habe diese beiden Serviceeinrichtungen mitfinanziert, teilte Michler mit. Das einzige kleinere Problem am Servicepunkt in Neckarhausen ist die Aufhängung fürs Rad mit ihren schwarzen Halterungen. Die seien schlecht zu sehen und deshalb hätten sich bereits zweimal Leute den Kopf angestoßen, wie ein Zaungast erklärte. "Rot-weißes Signalband könnte helfen", empfahl er.