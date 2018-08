Edingen-Neckarhausen. (nip) Die gerade anlaufende Nachbarschaftshilfe in Edingen-Neckarhausen stellte Doris Schmude unter die Überschrift "Was lange währt…": Die frisch in Ruhestand getretene Gemeindesozialarbeiterin, die das neue Angebot der Kommune als Minijobberin betreuen wird, erinnerte in der Sitzung des Seniorenausschusses am Mittwoch an den Oktober 2014, als die SPD-Fraktion einen entsprechenden Antrag stellte, und ans weitere Verfahren. Weil das "Ketscher Modell" für Edingen-Neckarhausen eine Nummer zu groß erschien, erarbeitete ein Arbeitskreis ein Konzept, das zu den Möglichkeiten der Kommune passen sollte.

Inzwischen haben sich 19 Helfer gemeldet, die bereit sind, in privaten Haushalten kleine Hilfeleistungen zu erbringen. Nicht nur bei Senioren, sondern generell bei allen, die sich in einer Notlage befinden. Schmude schilderte, dass sich bislang fünf Kontakte ergeben hätten, bei denen es zum Beispiel um die Übernahme von Fahrten zum Arzt gehe, um die Erledigung von Schriftverkehr mit Behörden oder um regelmäßige Besuche. Eine Frau mit einem 18 Jahre alten behinderten Sohn habe sich gemeldet, doch sei unklar, wie man hier unterstützen könne und ob es überhaupt Helfer gebe, die sich das "zutrauen", so Schmude. "Falls das zu groß ist, werden wir es nicht übernehmen." Generell müsse man jeden Fall einzeln betrachten und bei Hausbesuchen entscheiden. "Es geht um kleine Hilfeleistungen, nicht um Pflegedienste", betonte Roland Kettner.

Dietrich Herold warnte davor, einen "schleichenden Prozess" von Ausnahmegefälligkeiten zuzulassen, der ehrenamtliche Helfer bald erschöpfen könnte. Eine Überbeanspruchung könne zu einem Rückgang an Engagement führen, das erlebe man beim Bündnis für Flüchtlingshilfe, wo die Anzahl von anfangs über 100 Menschen deutlich gesunken sei. Einig waren sich die Anwesenden im Seniorenausschuss, dass die Nachbarschaftshilfe langsam anlaufen soll. Eine längere Debatte gab es um den Namen "Seniorenausschuss", denn im Prinzip vereint er ein breites Themenspektrum, das nicht an die älterwerdende Bevölkerung gebunden ist. Letztlich setzte sich Herolds Vorschlag durch, eine mögliche Umbenennung dem neuen Gemeinderat zu überlassen, der 2019 gewählt wird. Wobei die Tendenz dazu ging, den Namen schon angesichts der demografischen Entwicklung beizubehalten.

Außerdem entschloss sich das Gremium, das wöchentliche Angebot in der Seniorenbegegnungsstätte Neckarhausen trotz des bevorstehenden Ruhestands von Monika Hirsch und einer nachlassenden Besucherfrequenz erst einmal noch nicht aufzugeben, sondern eine neue Kraft zu suchen. "Wir könnten dabei auch den Vorschlag von Spiridon Antoniou aufgreifen", sagte Bürgermeister Simon Michler. Antoniou, sachkundiger Bürger, hatte künftig themenbezogene Veranstaltungen vorgeschlagen. "Wir werden die Entwicklung dort aber beobachten", so Michler weiter. Wenn es irgendwann nur noch fünf Besucher seien, müsse man das Ganze überdenken. Aktuell sollen es noch zehn ältere Bürger sein, die mittwochs zu Kaffee und Kuchen, Spielen und Gesprächen kommen.

Zu Beginn der Sitzung hatte sich Marita Kuxmann als Nachfolgerin von Doris Schmude vorgestellt. Kuxmann hat ihre Arbeit am 15. März aufgenommen, Schwerpunkte sind die Information und Beratung älterer Menschen und ihrer Angehörigen rund um Fragen des Alters wie bei Unterstützungs-, Versorgungs- und Pflegebedarf sowie die Vermittlung von einzelfallabhängigen Hilfen.