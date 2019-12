Seit 2018 gibt es in Edingen-Neckarhausen das Angebot „Bürger helfen Bürgern“, das bislang sehr gut angenommen wird. Vor allem besteht bei nicht mehr mobilen Mitbürgern ein großer Bedarf an Fahrdiensten, etwa für Einkäufe oder Arztbesuche. Foto: Hofmann

Von Joachim Hofmann

Edingen-Neckarhausen. "Sehr gut angelaufen" ist nach Auffassung von Bürgermeister Simon Michler das Projekt der kommunalen Nachbarschaftshilfe "Bürger helfen Bürgern", dass der Gemeinderat im Frühjahr 2018 auf den Weg gebracht hatte. Auf der jüngsten Sitzung des Seniorenbeirats berichtete Doris Nießen, die das Projekt im Rathaus betreut, über den aktuellen Sachstand.

Das Angebot bestehe seit nunmehr fast eineinhalb Jahren, so Nießen. Der erste "Einsatz" sei bereits im April 2018 erfolgt. 14 Helfer stellten sich in den Dienst der guten Sache und leisteten verschiedene Hilfen für bislang insgesamt 26 Mitmenschen. Einige davon werden dauerhaft betreut. Es gebe ein breites Spektrum an Hilfsangeboten, etwa die Unterstützung beim Einkaufen, die Begleitung zu Arztbesuchen oder Behördenterminen, Hilfe beim Schriftverkehr, bei kleineren Haushalts- und Gartenarbeiten oder bei Betreuungsengpässen in der Pflege von Angehörigen. Aber auch als Gesellschaft beim Spaziergang oder als Vorleser sind die Ehrenamtlichen tätig, so Nießen. Ausdrücklich ausgeschlossen seien krankenpflegerische Tätigkeiten oder gar Putzdienste.

Der Bedarf sei auf jeden Fall vorhanden, erklärte Hauptamtsleiterin Elke Hugo, und Nießen bestätigte: "Die Nachfrage nach Hilfen ist größer als Angebote von Helfern." Vor allem bestehe bei nicht mehr mobilen Mitbürgern ein großer Bedarf an Fahrdiensten, etwa für Einkäufe oder Arztbesuche, so Nießen. Leider hätten aber viele Helfer keinen Führerschein oder kein Auto.

Nießen konnte weiter berichten, dass die Nachbarschaftshilfe im Juni dieses Jahres vom Rhein-Neckar-Kreis als Angebot zur Unterstützung im Alltag anerkannt worden sei. In der entsprechenden Verordnung für Baden-Württemberg sei geregelt, dass Menschen mit Pflegestufe 125 Euro im Monat für hauswirtschaftliche Hilfen erhalten können, wenn sie entsprechende Nachweise bei der Pflegekasse einreichen. Mit der Anerkennung gelte dies auch für die Nachbarschaftshilfe, erläuterte Nießen. Auf dem Weg dorthin hätten zunächst Mitarbeiter geschult und verschiedene Nachweise beim Landratsamt geführt und Bedingungen erfüllt werden müssen, sagte sie im Gespräch mit der RNZ.

Aber 125 Euro kämen bei durchschnittlich zwei bis drei Stunden Zeitaufwand im Monat für eine Person gar nicht zusammen, so die Rathausmitarbeiterin. "Wir berechnen acht Euro pro Stunde für in Anspruch genommene Hilfe" erläuterte Nießen. "Davon erhalten unsere ehrenamtlichen Helfer sieben Euro die Stunde als Aufwandsentschädigung, der Rest fließt in den Verwaltungsaufwand." Würden Fahrdienste gewünscht, werden diese mit 0,25 Euro pro Kilometer berechnet. Die Fahrzeuge dafür werden eigens versichert, falls doch einmal etwas passiert.

"Das Angebot wird sehr gut angenommen, die Bürger sind froh, dass es diese Hilfen gibt", befand Roland Kettner. Er hoffe deshalb, dass noch mehr ehrenamtliche Helfer gefunden werden können. Hilfreich sei vielleicht ein Aufruf im Mitteilungsblatt der Gemeinde.

Info: Wer sich in der Nachbarschaftshilfe Edingen-Neckarhausen einbringen will oder Hilfe benötigt, kann sich dort unter Telefon 0 62 03 / 80 82 35 oder per E-Mail an nachbarschaftshilfe@edingen-neckarhausen.de melden. Ansprechpartnerin ist Doris Nießen.