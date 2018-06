Ab dem 1. August wird die 18-jährige Ann-Sophie Schneck acht Monate in Coimbatore in Südindien leben, wo sie dann im Bereich Öffentlichkeitsarbeit Freiwilligendienst leistet. Foto: nip

Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Frauen in Indien haben oft nicht dieselbe Stellung wie Männer und werden vielerorts diskriminiert. Es ist das Thema "Frauenrechte", das Ann-Sophie Schneck antreibt, ab dem 1. August acht Monate lang einen Freiwilligendienst über die Karl-Kübel-Stiftung aus Bensheim in Coimbatore für die Nichtregierungsorganisation "Good Shepherd" zu leisten. Sie bekommt dabei Einblick in die verschiedenen Tätigkeitsfelder der Nonnen, mit denen sie gemeinsam mit einer weiteren Freiwilligen aus Schwetzingen im selben Haus wohnen, essen und leben wird. Good Shepherd wird von Ordensschwestern geführt und betreibt verschiedene Projekte mit dem Ziel, Frauen und Mädchen in Indien zu stärken.

"Ich sehe diese Erfahrungen als Bereicherung für mich"

"Es gibt dort Selbsthilfegruppen für Frauen, ein Heim für Mädchen und ein Heim für verstoßene und ältere Frauen", schildert die 18-Jährige, die kurz vor dem Ende ihrer Abiturprüfungen steht. Die Neckarhäuserin, Mitglied im Partnerschaftsverein, musisch begabt, sportlich und sozial engagiert, will Jura studieren: "Vielleicht ist das Freiwillige Soziale Jahr eine Motivation, später in Deutschland in diese Richtung zu gehen", sagt sie und fügt hinzu: "Ich weiß auch, dass ich nicht die Welt retten kann, aber ich werde dort viel lernen.

Manches wird vermutlich schockierend sein, doch ich sehe diese Erfahrungen als Bereicherung für mich selbst." Generell sei ein Freiwilligendienst eine tolle Chance für junge Leute. Sie freut sich auf ihre neuen Aufgaben, die auch im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit liegen werden. Die mit ihr arbeitenden Schwestern ermöglichen Frauen, kleine Unternehmen zu gründen, unterweisen sie in ökologischem Anbau und unterstützen sie nach traumatischen Erlebnissen. Sie nehmen behinderte Frauen auf und Mädchen, die aus familiär schwierigen Verhältnissen kommen. Um diese Arbeit leisten zu können, sind die Schwestern auf Spenden angewiesen.

Mit der Karl-Kübel-Stiftung, die der sozial engagierte Unternehmer 1972 gründete, steht ihnen ein zuverlässiger und langjähriger Partner zur Seite. Kübel, ein gläubiger Katholik, beförderte ab Mitte der 1960er Jahre auch Selbsthilfeprojekte in der "Dritten Welt".

Ann-Sophie Schneck stieß im vergangenen Herbst durch eine Unterorganisation des entwicklungspolitischen Freiwilligendiensts "weltwärts", der 2008 durch das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) ins Leben gerufen wurde, auf die Karl-Kübel-Stiftung und bewarb sich erfolgreich. Ihr Aufenthalt wird zu 75 Prozent vom BMZ, zu 25 Prozent von der Stiftung getragen. Sie erhält ein monatliches Taschengeld von 150 Euro, wobei 50 Euro Essensgeld enthalten sind.

"Und ich muss mich komplett neu einkleiden", erklärt sie. Westliche Kleidung mit Jeans und T-Shirt ist für sie in Indien nicht tragbar, stattdessen wird sich die 18-Jährige in die typische Tunika mit halblangen Ärmeln über weiten Hosen kleiden. Außerdem darf ein Schal nicht fehlen. "Ich denke, das ist ganz bequem", gibt sie sich dabei pragmatisch. Was ihr ein wenig auf der Seele liegt, ist das Einwerben von Spenden, die direkt in die Projekte fließen, die sich selbst tragen müssen. Ann-Sophie Schneck erzählt, sie habe zahlreiche große Firmen angeschrieben. "Alle, die Geld haben. Und sie hätten ja auch für ihre Spende eine Bescheinigung bekommen", meint sie. Aber sie sei "ziemlich enttäuscht", denn größtenteils habe sie noch nicht einmal eine Antwort erhalten. "Die Organisationen leben aber von Spenden. Und sie sind alle geprüft und seriös", betont sie. Nun hofft die angehende Abiturientin, dass es doch noch etwas wird mit den Zuwendungen. Vielleicht auch seitens privater Sponsoren oder Geschäftsleuten in und um Edingen-Neckarhausen.

Info: Wer die Neckarhäuserin im FSJ fördern will, kann das über den Spendenbutton auf der Homepage der Karl-Kübel-Stiftung unter www.kkstiftung.de tun.