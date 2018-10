Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Auf spielerische Weise die Natur entdecken und dabei lernen, das zu schützen, was man kennengelernt hat: Der Naturschutzbund (Nabu) bietet in seinen Kindergruppen dem Nachwuchs vielfältige Möglichkeiten, sich als Naturforscher zu betätigen und die manchmal auch kleinen Wunder dieser Welt zu bestaunen.

Auch die Nabu-Ortsgruppe Edingen-Neckarhausen hat jetzt eine eigene Kindergruppe, die sich am Freitagnachmittag zum zweiten Mal getroffen hat. "Ob wir uns weiterhin freitags treffen, steht noch nicht ganz fest, aber einmal im Monat auf jeden Fall", erklärte Joachim Franz. Der Vater von zwei Kindern leitet die neue Kindergruppe, für die der Startschuss mit der Teilnahme am Ferienprogramm der Gemeinde fiel.

Fischkinderstube, Streuobstwiesen und Schlosspark als Ziele

Eingeladen sind alle Kinder im Alter von sechs bis 13 Jahren, sich drinnen oder draußen mit umweltpädagogischen Themen zu befassen, zu sammeln, zu basteln und im Kleinen etwas zu bewirken. Beispielsweise durch den Bau von Nisthilfen oder Bienenhotels: "Ich will so Tiersachen basteln mit Dingen, die man in der Wildnis sammeln kann", erklärte beispielsweise Kimi, während Fabrizio sich an diesem Nachmittag erst einmal darauf freute, Kastanien zu suchen. "Und buntes Laub", wie Emma ergänzte.

Joachim Franz hatte da bereits mit rotem Garn ein Sechseck im Boden abgesteckt. "Ein Herbstmandala, das die Kinder jetzt mit verschiedenen Materialien füllen können, die wir hier im Kothe-Park finden", erklärte er.

Bei der Planung von Aktivitäten der Kindergruppe komme ihm die Erfahrung vieler Kindergeburtstagsfeiern zugute, merkte er an. "Und meine Frau ist Grundschullehrerin", ergänzte der Germanist und Literaturwissenschaftler, der als Dozent an der Uni Mannheim tätig ist. Unterstützt wird er von Birgit Jänicke und Jürgen Schnepf, die sich als Betreuer freuen, "etwas für die Kinder zu machen". Geplant sind Ausflüge zur Fischkinderstube, zu den Streuobstwiesen im Mittelgewann, oder auch in den Schlosspark in Neckarhausen.

Der Wunsch, eine eigene Nabu-Kindergruppe aufzubauen, wurde in der Jahreshauptversammlung vorgetragen und dann auch zügig umgesetzt. Im Moment sind sechs bis zehn Kinder dabei, weitere Naturforscher und -schützer sind willkommen. Wer sich über die künftigen Treffpunkte Bescheid wissen will, kann sich über einen Newsletter informieren lassen. Hierzu genügt eine kurze Mail an jugend@nabu-edingen-neckarhausen.de