Bei seiner Arbeit habe er sich immer am Gemeinwohl orientiert, erzählt Bauamtsleiter Horst Göhrig. Am 27. September wird er im Bürgersaal in den Ruhestand verabschiedet. Foto: Pilz

Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. "Der Holunder ist so hochgewachsen - könnt ihr da nicht mal nachschneiden?" Die Dame, die an diesem Vormittag im Rathaus vorbeischaut, stößt bei Bauamtsleiter Horst Göhrig auf offene Ohren. Und sie ist nicht die Einzige. "Bei uns gibt es in der Regel keine Termine. Höchstens, wenn Architekten anrufen und fragen, wann sie kommen können", sagt Göhrig. Die Architekten, die für Bauherren in Edingen-Neckarhausen planen und aus Mannheim oder Heidelberg kommen, wüssten es sehr zu schätzen, dass die Wege kurz sind.

Es sind Göhrigs letzte Tage im Rathaus: Am 27. September wird er abends im Bürgersaal verabschiedet. Nach 39 Jahren, in denen er im Bauamt der Gemeinde tätig war und nach über 40 Jahren im öffentlichen Dienst.

Eigentlich, erzählt der Edinger, habe er ursprünglich Lehrer werden wollen. Doch irgendwie hatte das Schicksal, Göhrig nennt es "Zufälle", etwas anderes mit ihm vor. Während seinem Wehrdienst, den er nach dem Abitur in Ladenburg leistete, brachte ihm sein Vater das Mitteilungsblatt mit einem Ausbildungsangebot der Gemeinde zum Beamten im gehobenen Verwaltungsdienst mit. Göhrig wägte ab und bewarb sich.

Das Einstellungsgespräch meisterte er, und das Regierungspräsidium stellte ihn ein als "Beamten auf Widerruf" ein. Vier Jahre lang lernte er die unterschiedlichen Ämter kennen, auch im Landratsamt in Heidelberg.

Nach der erfolgreichen Staatsprüfung und der damit verbundenen Entlassung aus dem Dienstverhältnis mit dem Land, bewarb er sich bei verschiedenen öffentlichen Diensten, darunter auch im Bauamt Edingen-Neckarhausen, wo damals eine Stelle ausgeschrieben war. "Edingen-Neckarhausen war am schnellsten mit der Zusage", erzählt er. Bereut hat er seine Entscheidung nie. "Einmal wollte ich ins Grundbuchamt wechseln. Aber Bürgermeister Roland Marsch meinte, die Lücke, die dann im Bauamt entstünde, wäre zu groß." Also blieb er. Am 1. Dezember 1979 trat er die Stelle im Bauamt an, am 1. April 1998 übernahm er die Leitung. "Ich mag meine Arbeit, weil sie so interessant und vielfältig ist", meint er.

Neben der eigenen Abteilung mit zehn Mitarbeitern hängt auch der Bauhof mit 25 Kollegen am Bauamt mit dran. Eines der aufwändigsten Projekte, so Göhrig, sei Ende der 1990er-Jahre die Entwicklung des großen Baugebiets "Hinter der Kirche" samt der Verlegung des Gemeindesportplatzes und der erstmaligen Errichtung eines Blockheizkraftwerks gewesen. "Das war sehr interessant, auch städtebaulich betrachtet." Vom ursprünglichen Konzept sei nicht alles umgesetzt worden. Von den geplanten Tiefgaragen blieben zum Beispiel nur wenige übrig.

"Hochinteressant" sei auch die Sache mit den Erschließungsbeiträgen gewesen. In einem strittigen Fall folgte das Bundesverwaltungsgericht Göhrigs Rechtsauffassung und fällte eine Grundsatzentscheidung, die seine Einschätzung bestätigte. "Wir waren auch stark eingebunden in die Ortskernsanierung Neckarhausen, wo es viele Gemeindehäuser gab", erinnert er sich. Die Gemeinde half bei der "Umsetzung‘" der Mieter und erstellte einen Sozialplan. Während die Ortskernsanierung "Neckarhausen-Mitte" längst abgeschlossen ist, trifft das auf das Schloss und das Schlossumfeld noch nicht zu.

Nun aber ist für ihn Schluss mit Bebauungsplänen und all den anderen Projekten, die Göhrig mitgestaltet hat. "Die innere Einstellung, aufzuhören, ist jetzt da", sagt er. Und die Nachfolge ist mit Dominik Eberle auch geregelt. "Ich freue mich, wenn ich mir morgens jetzt länger Zeit lassen kann", freut sich Horst Göhrig. Was er sich vorgenommen hat? "Mehr Sport. Ich schwimme und fahre gerne Fahrrad." Die Brieftaubenzucht hat er schon länger eingestellt und das Haus in Edingen verkauft. Sein künftiger Wohnsitz wird Ludwigshafen sein.

Während seiner langen Dienstzeit hat man den Bauamtsleiter höchst selten missvergnügt erlebt. Was er zu sagen hatte, tat er deutlich - zugleich blieb er aber auch freundlich und sachlich. Unter den "Aufregern" waren etwa die Überschreitung der Supermarktfiliale "Aldi-Süd" und der unbestimmte Vorwurf der Offenen Grünen Liste (OGL), in der Gemeinde würden "zu viele Bäume gefällt".

In dieser Auseinandersetzung mit der OGL vor einigen Monaten wurde der Bauamtsleiter erstmals lauter. "Das hat mich tatsächlich geärgert, denn wir identifizieren uns mit unserer Arbeit, die wir ja gut machen wollen." Und in der Überzeugung, für die Natur Gutes zu leisten. Zum Beispiel über das Biotopvernetzungskonzept, an dem Bauhofleiter Herbert Stein hohen Anteil trage. "Und wenn Leute ihre Äcker verkaufen wollten, habe ich immer dafür geworben, dass sie an die Gemeinde verkaufen", schildert er.

"Wir erledigen unsere Arbeit ohne Ideologie aber mit Augenmaß, und wir messen sie am Gemeinwohl", so Göhrig. Klar ist, dass mit ihm viel Wissen das Rathaus verlässt. "Anders wäre es ja auch schlimm", stellt Göhrig trocken und mit einem Augenzwinkern fest.