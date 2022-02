Edingen-Neckarhausen. (krs) Die RNZ konfrontierte Bürgermeister Simon Michler mit Vorwürfen, die ihm die Gemeinderatsfraktionen machen. Zu den Hauptkritikpunkten nahm er Stellung.

Im Rat gibt es Enttäuschung darüber, dass Sie auf Vorschläge und Anregungen nicht eingehen würden und im Gremium geschlossene Übereinkünfte nicht schnell und gewissenhaft genug bearbeiten. Was sagen Sie dazu?

Generell vorweg bin ich der Meinung, dass konstruktive, zum Wohle der Gemeinde geübte Kritik nicht über die Öffentlichkeit ausgetragen werden sollte. Dazu gibt es im Durchschnitt mindestens alle zwei Wochen die Gelegenheit für die Fraktionen in nicht-öffentlichen Sitzungen, diese zu äußern, außerdem selbstverständlich jederzeit im persönlichen Gespräch. Davon wurde zumindest zuletzt nicht und auch in der längeren Vergangenheit so gut wie nie Gebrauch gemacht. Die Verwaltung wird – außer der Bürgermeister – zurzeit ständig für ihre gute und schnelle Arbeit gelobt. Als Leiter der Verwaltung bin ich dafür verantwortlich. Insofern ist das ein Widerspruch in sich. Vorschläge und Anregungen werden immer aufgegriffen und es wird versucht, diese gemeinsam mit der Verwaltung schnellstmöglich umzusetzen.

Die zahlreichen Anträge seien Resultat mangelnder Initiative Ihrerseits.

Das wundert mich ehrlich gesagt schon sehr. Mir wurde oft vorgeworfen, dass parallel sogar zu viel laufe, und ich zu viele Dinge anpacken würde. Somit ist auch dieser Vorwurf für mich mehr als widersprüchlich. Wenn man die Inhalte der Anträge einmal näher betrachtet, stellt man fest, dass diese häufig nicht viel mit großen Initiativen zu tun haben. Vieles könnte man auf dem kleinen Dienstweg besprechen, wenn man das denn wollte.

Auch wird kritisiert, dass Sie bei Sitzungen unter anderem von Arbeitsgruppen nicht anwesend seien oder nicht genug mitarbeiten würden.

Arbeitsgruppen habe ich bereits vor einigen Jahren eingeführt. Zunächst war ich noch schwerpunktmäßig dabei. Zuletzt immer weniger, das ist richtig. Das aber aus folgendem Grund: Da man mir keine "politischen Erfolge" gönnt, oder man es zumindest lieber sieht, wenn vieles nicht unter meiner Federführung zustande kommt, werden ohne mich und unter Leitung der Amtsleiter deutlich bessere Arbeitsergebnisse erzielt. Das war schnell für alle Beteiligten offensichtlich. Letztlich geht es mir immer um das Beste für die Gemeinde, deshalb diese Herangehensweise.

Auch die Gespräche mit den Vereinen in Bezug auf Neckarhausen-Nord werden kritisiert. Warum geht es nicht voran?

Wie ich bereits bei der Eröffnung des Kunstrasenplatzes im Herbst 2021 öffentlich berichtet habe, sind sich die Vereine mit der Verwaltung im Grunde einig. Hier sind lediglich letzte Details zu klären. Wenn ich das Gefühl habe, dass öffentliche Mehrheitsbeschlüsse dazu gefasst werden können, werde ich das auf die Tagesordnung setzen. Leider habe ich das Gefühl noch nicht. Ich überlege inzwischen deshalb ernsthaft, gemeinsam mit den Vereinen zeitnah ein Pressegespräch anzuberaumen, um allen aufzuzeigen, dass die Vereine mit der Verwaltung längst bereit sind, entscheidende Schritte weiterzukommen. Zunächst wurden die Gespräche mit den Fraktionen in großen Runden geführt. Da diese nicht zielführend waren, auch aufgrund der hohen Anzahl an Teilnehmern, wurde die Strategie geändert: Zunächst Einigkeit mit den Vereinen herstellen, dann die Fraktionen überzeugen.

Was sagen Sie zu Vorwürfen, in Sachen Hilfeleistungszentrum tue sich nichts?

Hierzu hätte ich gerne bereits im letzten Jahr den HLZ-Ausschuss tagen lassen und Grundsatzbeschlüsse im Gemeinderat herbeigeführt. Das war leider nicht gewollt. Die derzeitige Argumentation ist, dass ich in den nächsten Monaten mit Investoren verhandeln soll – die bislang allerdings nicht in Aussicht stehen. Somit kommt im März vermutlich wieder kein Beschluss zustande, und die Entscheidung wäre damit weiterhin zurückzustellen.

Was sagen Sie zur finanziellen Lage der Gemeinde? Hier heißt es oft, Sie würden die Lage verkennen.

Meine Worte bei der letzten Haushaltsrede und auch davor waren immer sehr deutlich. Leider werden diese nicht immer richtig wiedergegeben. Ich wiederhole diese deshalb gerne noch einmal: "Es ist wichtig, dass wir weiter konsequent die Haushaltskonsolidierung fortsetzen. Der Verwaltungsausschuss wird bereits im März dazu ein nächstes Mal tagen". Da der Ausschuss Mehrheitsentscheidungen trifft, kann auch ich nur die Beschlüsse dem Gemeinderat präsentieren, die mehrheitlich gewollt sind. Bisher war das trotz zahlreicher Sparvorschläge seitens der Verwaltung noch nicht besonders viel. Ein weiteres Zitat von mir: "Lassen Sie uns auch nicht ständig schlecht über unsere Haushaltslage sprechen. Sie wird davon nicht besser. Lassen Sie uns vielmehr mit zukunftsweisenden und auch finanziell klugen Entscheidungen, die Themen anpacken, die anstehen..." Der Haushalt für das Jahr 2022 wurde vom Rat in der Sitzung am 16.02.2022 einstimmig beschlossen und im Januar im Rekordtempo beraten. Die finanzielle Situation einer Gemeinde vorwiegend einem Bürgermeister zuzuschreiben, ist dann doch recht einfach dargestellt. Auch ein Bürgermeister hat nur eine Stimme.

Und was fordern Sie vom Gemeinderat?

Ganz allgemein erwarte ich von meinen Mitmenschen, insbesondere von denen, mit denen ich regelmäßig zusammenarbeite, ein gegenseitiges Grundvertrauen, Ehrlichkeit sowie einen fairen und respektvollen Umgang.