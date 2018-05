Edingen-Neckarhausen. (joho) Einen verhaltenen Start hatte die diesjährige Sommerresidenz des Jugendzentrums "JUZ13" - unterstützt vom Förderverein offene Jugendarbeit FOEN - im Sport- und Freizeitzentrum.

Zunächst hatten sich nur zehn Kinder eingefunden, die von JUZ-Leiter Werner Kaiser und Teamkollege Arne Heider in der JUZ-Außenstelle begrüßt wurden. Und sogleich stürmten die Kids die große Hüpfburg, die nicht nur wegen ihrer schieren Größe den Mittelpunkt der Aktivitäten des Nachmittags darstellte. Mittendrin im Getümmel war auch Timo Gottschalk vom JUZ-Kinderrat.

Fast so, als wären sie von dem fröhlichen Treiben auf den bunten Luftkammern angelockt worden, fanden sich bis zum frühen Abend dann doch noch rund 50 Kinder im Stadion ein.

Schon bald bildete sich eine muntere Traube an Kindern an der Buttonmaschine, immer eine der Attraktionen bei den JUZ-Frischluftaktivitäten. Da wurde nach Herzenslust auf die runden Pappscheiben gekritzelt, geschrieben und gemalt, bevor sie als "Sandwichscheiben" zwischen Boden und Deckel des Blechrohlings landeten und sich auf der Presse mit kurzem Druck in Ansteck-Buttons verwandelten.

Beliebt bei den Kindern ist immer wieder auch das Geschicklichkeitsspiel "Jakkolo", bei dem runde Holzscheiben auf einem durch vier unterschiedlich wertige Durchlässe am Ende eines rund zwei Meter langen Holzbrettes geschubst werden müssen.

Am Ende war allerdings auch ein Totalausfall zu verzeichnen: Wegen des starken Windes musste die Premiere des ersten Gemeinde-Papierflieger-Cups ausfallen.

Sicher werden die gefalteten Flugzeugkreationen aber noch den Luftraum über dem Sportzentrum erobern dürfen, denn die JUZ-Sommerresidenz wird, wenn alles klappt, an den Freitagen bis Ende September geöffnet haben, sage Werner Kaiser.