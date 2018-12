Edingen-Neckarhausen. (krs) Der Jugendgemeinderat Edingen-Neckarhausen geht in die zweite Runde. Was vor drei Jahren als Projekt anfing, ist auf gutem Weg, zur Tradition zu werden.

Den Anstoß für die Gründung des Jugendgemeinderats (JGR) in der Doppelgemeinde gab das politische Engagement einer Gruppe von Jugendlichen im Jahr 2015. Der Gemeinderat beriet damals über das Thema Ganztagsschule und plante in diesem Rahmen, das Jugendzentrum JUZ 13 in eine Mensa umzuwandeln. Sieben Jugendliche gründeten daraufhin eine Initiative: Sie wollten ihr Jugendzentrum nicht verlieren.

Zusammen mit Jugendsozialarbeiter Werner Kaiser besprachen sie sich und besuchten Sitzungen des Gemeinderats. Kaiser wollte bereits in den 70er-Jahren einen JGR gründen. Das Projekt scheiterte aber am Widerstand der Gemeinde. Rund vierzig Jahre später sah die Sache ganz anders aus: Da waren junge Menschen, die sich engagieren wollten - und die Gemeinde zog mit. Noch unter Bürgermeister Roland Marsch organisierten die Jugendlichen erste Foren, in denen sie über Kommunalpolitik diskutierten. "Die waren auch noch echt gut besucht", erzählt Jugendgemeinderat Timo Sanzol Rieth. Tatsächlich setzten sich die Jugendlichen durch: Das JUZ 13 blieb und wurde nicht zur Mensa umfunktioniert. Motiviert durch diesen Erfolg, forderten viele von ihnen mehr Mitspracherecht.

Noch im selben Jahr wählten die Jugendlichen dann ihr erstes eigenes Gremium. In der kommenden Woche findet die JGR-Wahl nun zum zweiten Mal statt. Genau zwölf Kandidaten haben sich aufstellen lassen - und genau so viele Sitze hat der Rat zu vergeben.

Mit Finja Kettner, Timo Sanzol Rieth, Constantin Schwarz, Dennis Frank und Phillip Schaefer und Marlon Alcañiz Schnur sind sechs erfahre Jugendgemeinderäte unter den Kandidaten. Zum ersten Mal dabei sind Aliye Görgülü, Annika Baumbusch, Emilia Jakobi, Maria Ritter, Paul Hanisch und Talessa Hohl. Ihre Stimme werden die jungen Wähler zum ersten Mal im Internet abgeben. Wahlberechtigt sind alle Jugendlichen zwischen zwölf und 21 Jahren mit Wohnsitz in Edingen-Neckarhausen. Das sind mehr als 1000 Wahlberechtigte. Die erste Abstimmung im Jahr 2015 lief noch ganz klassisch ab, mit fünf Wahllokalen. Damals lag die Beteiligung allerdings nur bei 5,6 Prozent.

"Wir erhoffen uns von der Online-Wahl vor allem mehr Wähler", sagt Gerhard Fischer von der Verwaltung. Immerhin müssten die Jugendlichen so zum Wählen nicht mehr aus dem Haus gehen. "Aber sie müssen daran denken, die Wahlbenachrichtigung bis zur Wahl aufzuheben", mahnt Jugendgemeinderat Timo Sanzol Rieth.

Der Zettel enthält einen individuellen Zugangscode, mit dem sich die Jugendlichen auf der Homepage der Gemeinde unter dem Reiter "Jugendgemeinderat" einloggen und ihre zwölf Stimmen vergeben können. Dabei dürfen maximal drei Stimmen auf einen Kandidaten entfallen. Der Wahlbereich wird am Montag, 3. Dezember, um Mitternacht freigeschaltet und bleibt bis Sonntag, 9. Dezember, 24 Uhr, geöffnet. Das Ergebnis gibt es dann am nächsten Tag per Knopfdruck. "Das ist eine große Arbeitserleichterung für die Gemeinde", erklärt Fischer. Er wünscht sich die Online-Wahl auch für die Gemeinderatswahlen: "Immer mehr Menschen beantragen Briefwahl, das ist für die Verwaltung ein großer Mehraufwand."

Die technische Leitung der Online-Wahl übernimmt ein privates Unternehmen aus Aalen. "Die Firma hat schon Erfahrung mit JGR-Wahlen, sie garantiert Sicherheit und Neutralität", sagt Fischer. Zudem fielen bei einer JGR-Wahl eventuelle Pannen nicht so stark ins Gewicht. Falls doch etwas schief laufen sollte, gebe es ja noch den Gemeinderat als Kontrollorgan, erklärt Fischer. Den Zwischenstand der Wahlergebnisse kann die Verwaltung einsehen. Insgesamt habe man rund 2000 Euro in die Software und Lizenz investiert, so Fischer.