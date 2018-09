Edingen-Neckarhausen. (nip) "Schläfst du noch, oder wählst du schon?" Mit diesem Slogan wirbt der amtierende Jugendgemeinderat auf einem Flyer für die anstehende Wahl im Dezember. Vier Jugendgemeinderäte aus dem zwölfköpfigen Team wollen wieder antreten. Nun gilt es, Interesse zu wecken - bei möglichen Kandidaten und bei den Wählern.

Um die Wahlbeteiligung im Vergleich zur Premiere vor drei Jahren zu steigern, wird die Wahl vom 3. bis 9. Dezember ausschließlich online stattfinden. Die Gemeinde wird in der Zeit vom 5. bis 19. November rund 1000 wahlberechtigte Jugendliche anschreiben und ihnen dabei auch die Zugangsdaten zum virtuellen Wahllokal übermitteln. In der jüngsten Sitzung des Jugendgemeinderats war zunächst unklar, ob die Verwaltung aus Kostengründen überhaupt ein zweites Schreiben mit einer Einladung zum Kandidatenforum versenden wird, das entweder am 4. oder am 11. Oktober im Bürgersaal stattfindet.

Benefiz-Rock-Konzert fällt aus

"Wir sind durchaus bereit, auf die Wünsche der Jugendlichen einzugehen", sagte Bürgermeister Simon Michler auf Anfrage der RNZ. Das Ganze sei zwar kurzfristig, "aber wir kriegen das irgendwie hin". Die Jugendlichen selbst werden die Wahl auch im Mitteilungsblatt und über Facebook bewerben.

Ein weiteres Thema der Sitzung war das geplante Benefiz-Rock-Konzert, das mangels Band-Beteiligung leider ausfallen müsse, wie Jugendgemeinderats-Vorsitzender Timo Sanzol Rieth mitteilte. "Es hat sich nur eine Band gemeldet." Beim nächsten Treffen werde man über eine mögliche Beteiligung am "Autumn-Rock" des Jugendzentrums "JUZ 13" sprechen, kündigte er an.

Indes geht die bereits angelaufene Renovierung der Max-Hütte in Neckarhausen in die nächste Runde. Das Repair-Café sagte den Jugendlichen weitere Unterstützung zu. Beide Seiten vereinbarten Termine, um die von der Gemeinde zur Verfügung gestellten Kunststoffbalken an Ort und Stelle zu verfrachten.